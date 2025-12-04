Аналитики рассказали, во сколько обойдется оливье к Новому году

Накрыть новогодний стол с классическим оливье в этом году станет чуть дороже, но не намного. Во второй половине ноября 2025 года набор продуктов для салата на четверых в среднем по России стоил 573 рубля. За год цена выросла на 26 рублей, или на 4,8%, рассказали в аналитическом сервисе «Чек.Индекс».

«Расчет произведен на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой: 500 г картофель, 200 г морковь, 5 шт. куриные яйца, 300 г вареная колбаса, 100 г репчатый лук, 400 г консервированный зеленый горошек, 400 г маринованные огурцы, 200 г майонез, 50 г укроп или петрушка», − говорится в исследовании.

В целом, за год «индекс оливье» вырос примерно на 5%. Однако рост оказался ниже уровня инфляции, отмечают аналитики: удорожание одних ингредиентов было компенсировано снижением цен на другие.

Сильнее всего в составе салата подорожала свежая зелень − укроп и петрушка стали дороже на 26% и сейчас обходятся в среднем в 93 рубля за пучок. Также выросли в цене майонез (плюс 10% − 58 рублей), маринованные огурцы (плюс 10% − 83 рубля) и вареная колбаса (плюс 3% − 137 рублей за 300 граммов).

При этом сразу несколько ингредиентов подешевели. Картофель упал в цене на 15% и теперь стоит около 33 рублей за полкилограмма, куриные яйца подешевели на 6% − до 60 рублей за пять штук, а репчатый лук стал дешевле на 9% − до 13 рублей за 100 граммов.

Как поясняют аналитики, снижение стоимости части продуктов связано с хорошим урожаем в 2025 году и удешевлением так называемого борщевого набора. Именно это и позволило «индексу оливье» вырасти медленнее, чем общий уровень инфляции в стране.

Напоминаем, что новогодняя продуктовая корзина в России в 2025 году подорожала в среднем на 7% по сравнению с прошлым годом. Чтобы собрать праздничное меню для семьи из шести человек, придется потратить ориентировочно 7-8 тысяч рублей