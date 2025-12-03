В пансионате круглосуточного пребывания пожилых людей АНО "Заботливое сердце" в Сургуте состоялась фотосессия, посвященная Международному дню инвалида

Сегодня, 3 декабря, - Международный день инвалида, на кануне в пансионате круглосуточного пребывания пожилых людей АНО "Заботливое сердце" состоялась особенная фотосессия, посвященная Международному дню инвалида.

С самого утра родственники и сотрудники пансионата организовали творческий процесс, подготовив все необходимое для съемки. Участники, с радостью принявшие участие в фотосессии, показали, как они проводят время в пансионате, чем занимаются и как наслаждаются каждым днем.

Съемка проходила в доброжелательной атмосфере, где герои изображали различные моменты своей жизни, радостно делясь своими увлечениями и хобби. Улыбки, смех и положительные эмоции наполнили пространство, создавая теплую атмосферу праздника.

После съемки всех участников и съемочную группу пригласили на вкусный обед, который стал отличным завершением дня. Это мероприятие не только укрепило связи между пожилыми людьми и их родственниками, но и напомнило всем о важности поддержки и внимания к людям с ограниченными возможностями.

Событие стало прекрасным поводом для постояльцев отметить переезд в новое здание и продемонстрировать жителям Югры, что пансионат "Заботливое сердце" готов принимать пожилых людей и создавать для них условия для активной и полноценной жизни.

Пансионат в этом году расширился и переехал в новое здание, вместимость увеличилась с 30 коечных мест до 100, что позволяет принимать еще больше пожилых людей со всего округа.