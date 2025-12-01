16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2284   EUR  90,8190  

Новости

Больше новостей
В вашей семье посылают ли родители своим взрослым детям деньги в качестве родительской помощи:
Комментировать
0
Если вы сталкивались с Сургутским судом, охарактеризуйте впечатление:
Комментировать
0
Вы читаете бумажные книги?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте установили 63 теплые остановки и готовятся закупить еще 50

Дума Сургута рассмотрела итоги установки теплых остановок в Сургуте

​В Сургуте установили 63 теплые остановки и готовятся закупить еще 50
Фото: siapress.ru

В Сургуте в 2025 году установили 63 теплых остановочных павильона, а в следующем планируют закупить и смонтировать еще 50. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию, передает «ОМЕДИА!».

Как рассказала заместитель директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, всего в городе сейчас насчитывается 143 теплых павильона – это почти половина от планируемого количества. Они оборудованы инфракрасными излучателями, электронными табло с расписанием движения транспорта, лавочками и камерами видеонаблюдения.

«Остановочные комплексы устанавливаются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортных систем Сургута». В первую очередь оборудование получают точки с наибольшим пассажиропотоком», − подчеркнула Коршунова.

На заседании комитета отметили, что некоторые павильоны предыдущих поколений, находящиеся в удовлетворительном состоянии, переносят на участки, где остановочных пунктов ранее не было, в том числе и в дачных кооперативах. Всего в Сургуте около 350 автобусных остановок.

Вопрос о массовом обновлении остановок народные избранники поднимали еще при формировании бюджета в прошлом году. Эту идею поддержал и глава города. Аналогичный подход применили и в обновлении автопарка АО «СПОПАТ». Так, в этом году в Сургут поступили 29 новых автобусов. На их покупку ушло около 300 миллионов рублей, большую часть средств выделил округ, город добавил 20%. Еще 23 машины планируют закупить в 2026-2027 годах.

В администрации отметили, что проблемы в сфере общественного транспорта полностью не решены, однако жалоб от жителей стало значительно меньше, чем несколько лет назад.

Также на заседании стало известно, что в 2026 году в Сургуте появится новый регулярный автобусный маршрут №17, который соединит восточную часть города с аэропортом. Депутат Алексей Кучин подчеркнул, что маршрут особенно важен для жителей улицы Мелик-Карамова, ЖК «Возрождение», 27-го и 28-го микрорайонов.

Он также поинтересовался, почему по маршруту №31 продолжают поступать системные жалобы:

«Жители обращают внимание не только на сам маршрут, но и на качество оказания услуг. Там работают «Газели», салон в непригодном состоянии, постоянно все разбитое и сломанное. Вы вообще контролируете этого перевозчика? Я понимаю, что это не муниципальный маршрут, а частный, но они же по контракту выходят на линию».

По словам Анны Коршуновой, с перевозчиком постоянно ведутся переговоры. До 15 декабря подрядчик пообещал обеспечить возможность безналичной оплаты проезда. А маршрут №17 частично продублирует 31-й, благодаря чему сократится время ожидания транспорта и появится возможность пользоваться пересадочным тарифом.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:05, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новые съезды транспортной развязки у деревни Ожогина открыли для движения 647
  2. ​Четыре семьи из Тюменской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» 481
  3. ​Сборная Тюменской области победила в номинации «Прорыв года» на Российской студвесне 460
  4. ​«МОСТ» к будущему Тюмени: молодежный форум собрал более 500 активных ребят 452
  5. ​Многонациональный фестиваль для многодетных семей прошел в Тюмени 443
  6. ​Умерла ветеран сургутской журналистики Зоя Сенькина 434
  7. ​ИП могут закрыть: в Госдуме задумались об отмене статуса предпринимателя 402
  8. ​«Закрыли как убыточную»: власти Сургута ликвидируют Центральную аптеку 327
  9. ​С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора 320
  10. ​В конце декабря россиян ждет двухдневная рабочая неделя 261
  1. Школы Сургута уходят на карантин 3142
  2. Прокуратура Югры предупредила жителей округа о мошенниках, использующих дипфейки 3007
  3. Российское правительство готово снизить требования по локализации такси для частников 2772
  4. ​Ради листа бумаги 2311
  5. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 1832
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 ноября? // АФИША 1580
  7. ​Алла Рой: «Лабиринт ‒ это игра, которую каждый проходит по-своему» 1550
  8. Крупная выставка недвижимости в Сургуте пройдет 6 декабря: 15 застройщиков представят новостройки и загородные дома 1515
  9. ​ГК «Сибпромстрой» на благотворительной основе достраивает крупнейший храм в Белом Яре 1474
  10. ​Досрочная остановка 1427
  1. ​Город без вкуса 7882
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 4071
  3. ​Коротко о Думе – парковка у кардиоцентра, ремонт спортивных сооружений и строительство школы и садика в 35А микрорайоне 3816
  4. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3751
  5. Ее уроки остались с нами навсегда 3678
  6. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 3541
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 3518
  8. ​Прокуратура проверяет сообщения о «банде подростков» в Сургуте. На контроле также избиение школьника возле ТЦ «Аура» 3359
  9. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 3344
  10. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 3335

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика