Прокуратура требует устранить свалки автошин во дворах Сургута

Прокуратура Сургута потребовала навести порядок на контейнерных площадках, где ранее заметили свалки из покрышек. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в пресс-службе МОО «Зеленый Фронт».

Напомним, свалки образовались по адресам на улицах Пушкина, Привокзальной, Московской, Восход, Крылова, Бажова, Островского, а также на проспектах Мира и Ленина.

По словам представителей прокуратуры, после вмешательства обслуживающие организации привели территории в порядок. Руководителям компаний, отвечающих за содержание площадок, вынесли представления и потребовали больше не допускать подобных нарушений.

Между тем, сургутяне уверены: жильцы в образовании свалок из автошин не виноваты. По их мнению, покрышки во дворы свозят работники шиномонтажек, которые берут деньги за утилизацию, но избавляются от резины самым простым способом ‒ выбрасывают ее возле мусорных баков.

«Ой, давайте без дураков. В таких количествах покрышки выкидывают не жильцы, а нечестные шиномонтажники, которые берут деньги за утилизацию старых шин, а сами их во дворах выкидывают», ‒ написал Андрей П. в комментариях под постом siapress.ru во «ВКонтакте».

С ним согласилась Анна А.: «Конечно они и есть, не раз видела, как подъезжает «Газель» и вываливает. Не может так быть: вечером нет, а утром два десятка лежит. Нужно по камерам смотреть и номера записывать».

О подобной практике написал и Анвар Т.: «Шиномонтажники по ночам выкидывают. А с людей за утилизацию деньги берут. На Пушкина сам видел, как они ночью выгружают шины у мусорных баков».

Жители считают, что без контроля за автосервисами и перевозчиками проблема будет повторяться из сезона в сезон.