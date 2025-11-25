Легкоатлет из Сургута стал двукратным чемпионом Сурдлимпийских игр в Токио

Сургутский легкоатлет с нарушением слуха Ардашер Муминджанов стал двукратным чемпионом XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Накануне, 23 ноября, он выиграл соревнования по прыжкам с шестом, взяв высоту 4 метра 45 сантиметров. Об этом сообщили в Центре адаптивного спорта Югры.

В финале соревнований по прыжкам с шестом Муминджанов начинал с высоты 3,6 метра. К решающему моменту в секторе осталось трое сильнейших участников, но именно сургутянин смог стабильно взять ключевые высоты. Он преодолел 4,2 метра с первой попытки, затем также уверенно покорил 4,3 и 4,4 метра. Победу ему принес успешный прыжок на 4,45 м.

Для сургутского спортсмена это уже вторая золотая медаль Игр. На прошлой неделе, 18 ноября, Муминджанов уверенно победил в десятиборье ‒ одной из самых сложных дисциплин легкой атлетики, требующей высоких результатов сразу в десяти видах: от спринта и металлических дисциплин до прыжковых и беговых.