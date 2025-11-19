Атлет Ардашер Муминджанов из Сургута победил в десятиборье на Сурдлимпиаде в Японии

Сургутский легкоатлет с нарушением слуха Ардашер Муминджанов стал чемпионом Сурдлимпийских игр в Токио в десятиборье. Спортсмен взял золото в одной из самых сложных дисциплин легкой атлетики, опередив сильнейших многоборцев мира, сообщает Центр адаптивного спорта Югры.

Соревнования начались 17 ноября и включали десять разных дисциплин ‒ от спринта до прыжков с шестом. Ардашер сразу обозначил себя среди лидеров, успешно выступив в беге на 100 метров, прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 метров. В первый день он набрал 3 441 очко и вышел на первое место.

Во второй день, 18 ноября, сургутский атлет преодолел дистанцию 110 метров с барьерами за 15,78 секунды ‒ это принесло ему 758 очков. Затем Ардашер установил личный рекорд в метании диска ‒ 34,58 метра, что стало одним из лучших показателей соревнований.

Ключевым моментом стал прыжок с шестом. Ардашер Муминджанов начал с высоты три метра, экономя силы, и уверенно прошел все заявленные рубежи, в итоге взяв 4,10 метра. На этой высоте не справились ни казахстанский, ни китайский соперники. Уверенная победа в секторе добавила ему 645 очков и фактически обеспечила лидерство.

Далее сургутянин успешно справился с метанием копья (43,85 м) и бежал заключительную дистанцию ‒ 1 500 метров ‒ уже понимая, что золото близко. Финальный рывок закрепил результат и позволил ему завершить десятиборье с большим отрывом от соперников.

«Ардашер Муминджанов не только подтвердил свои высокие спортивные достижения, но и стал символом мужества и упорства для многих. Его победа на Сурдлимпийских играх в Токио стала важным событием не только для него, но и для всего мира спорта, вдохновляя многих людей верить в себя и свои силы. Команда Центра адаптивного спорта Югры поздравляет с долгожданной победой Ардашера и его тренеров Ольгу Шимшиеву и Александра Скворцова, с победой к которой они шли целых восемь лет!», ‒ поздравили спортсмена представители Центра.

Соревнования продолжаются, и впереди у югорчанина еще два выступления: 19 ноября в беге с барьерами и 23 ноября ‒ в прыжке с шестом.