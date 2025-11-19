Власти Сургута рассказали подробности пожара в поселке Дорожный

Сегодня, 19 ноября, в поселке Дорожный в Сургуте загорелось здание на улице Замятинской, 13/1, где расположен супермаркет «Магнит». На месте работают пожарные подразделения, медики, сотрудники полиции, спасатели и специалисты ГО и ЧС, рассказали корреспонденту siapress.ru в администрации Сургута.

По словам властей, точная причина пожара пока неизвестна. По предварительным данным, госпитализировано четверо пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Очевидцы рассказывают, что огонь мог начаться в пристроенной конструкции, где готовили и продавали выпечку. Люди на месте происшествия также слышали хлопки ‒ предположительно, могли сработать газовые баллоны, сообщает «Сургутская трибуна».

Upd: Как уточнили в МЧС России по ХМАО, сначала загорелся пристрой магазина, после чего огонь быстро перешел на основное здание. Площадь пожара достигала примерно 200-250 квадратных метров. Частично обрушилась кровля.

Сигнал о ЧП поступил в 12:16. В ходе тушения пожарные вывезли из помещения около 40 газовых баллонов. Самостоятельно эвакуироваться успели 12 человек. Полностью потушили огонь в 13:30.