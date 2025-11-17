Новый культурный центр в Сургутском районе готовится к запуску в декабре

В поселке Солнечный Сургутского района готовят к открытию новый культурно-досуговый центр. Сейчас в здании монтируют звуковые и световые системы, а также оборудование для хореографических и репетиционных залов, рассказал в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Оснащение нового культурно-досугового центра ведется при поддержке недропользователей. На закупку профессионального оборудования направлено 70 млн рублей. Приобретены звуковые системы, световое оборудование для сцены, хореографических и репетиционных залов, комплекты сценической одежды, мебель. Дополнительно устанавливаются экраны в фойе и на улице для трансляции анонсов и мероприятий», − поделился он.

Здание площадью более 1,3 тысячи квадратных метров расположено на улице Зои Космодемьянской. В нем предусмотрен многофункциональный зрительный зал на 208 мест, сцена, хореографические залы с зеркалами и профессиональным напольным покрытием, а также специализированные помещения для занятий творческих коллективов.

По словам Трубецкого, центр начнет работу уже в декабре. В нем будут заниматься 19 творческих коллективов, а точнее 276 воспитанников.

Как ранее уточняли в окружном департаменте строительства, при возведении объекта использовались архитектурно-планировочные решения, аналогичные КДЦ в Барсово. У зданий идентичные фасады, однако центр в Солнечном имеет большую площадь.