Восемь ледовых городков украсят Сургут к Новому году

Ранее администрация Сургута объявила два аукциона на строительство ледовых городков общей стоимостью почти 27 млн рублей. Первый контракт ‒ почти 11 млн – предполагает оформление пяти площадок: у ТЦ «Росич», в сквере Геологов-первопроходцев, на площади Советов, у Сургутского музыкально-драматического театра и в поселке Дорожный. Второй – почти 16 млн – касается трех локаций: сквера у Свято-Троицкого кафедрального собора, Центральной площади и сквера Молодежный.

Также администрация города направила концепцию новогоднего оформления сургутским предпринимателям и предприятиям. Их пригласили присоединиться к украшению города.

«Главный нюанс – погодные условия. Сейчас снега нет, поэтому могут возникнуть сложности со льдом. Срок по строительству городков ‒ декабрь, но будем надеяться, что получится раньше», ‒ пояснила Припутень.

Работы по контрактам разделены на четыре этапа. Первый стартует уже в начале ноября – подрядчик представит эскизный проект. После этого специалисты выйдут на подготовку территорий, а затем начнется строительство.

Помимо ледовых фигур и горок, в городе проведут архитектурно-художественное освещение. Световые композиции установят на развязках и вдоль главных улиц. В этом году из новинок ‒ гирлянды на деревьях по улице Энгельса, а также оформление разделительных полос на улице Грибоедова и проспекте Комсомольском.

«Тематика контрактов по строительству городков – русско-народные сказки и былины. Получали отклик от горожан, тема очень интересная и разносторонняя. Можно много вариаций подобрать и что-то реализовывать. Будут горки, Снегурки, Дед Морозы – все по классике», ‒ отметила она.

Первая закупка охватывает три локации: сквер Молодежный, Центральную площадь и территорию Свято-Троицкого собора. Вторая ‒ пять площадок: поселок Дорожный, площадь Советов, сквер Геологов-первопроходцев, улицу Разведчиков и улицу Геологическую. По словам Елизаветы Припутень, все эти места уже знакомы сургутянам – они совпадают с прошлогодними.

Сургут готовится к Новому году ‒ началась работа по созданию ледовых городков и праздничного оформления улиц. Уже размещены две закупки на строительство восьми ледовых площадок. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Елизавета Припутень .

