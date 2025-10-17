Депутат Думы Сургута проверил ход строительства дороги 3 «З» в Сургуте

В Сургуте продолжается строительство новой дороги 3 «З», которая соединит Тюменский тракт и улицу Киртбая и разгрузит Грибоедовскую развязку. Объект протяженностью 500 метров планируют сдать в 2026 году. Ход работ оценил партийный десант, в том числе депутат Думы города Дмитрий Нечепуренко.

«Это очень значимый объект несмотря на то, что протяженность этой дороги не такая большая. Он находится в «Карте развития Югры», это народная программа партии «Единая Россия». Сформулировали эту задачу сургутяне несколько лет назад, когда была избирательная кампания, − подчеркнул парламентарий. − Мы понимаем, что этот участок напрямую влияет на разгрузку Тюменского тракта, особенно в часы пик. Этот вопрос давно наболевший, и мы, как депутаты, не один год добивались его реализации. Сегодня финансирование обеспечено, подрядчик определен, и надеемся, что дорога будет построена в срок».

Работы ведутся в рамках муниципального контракта, заключенного в июле с компанией «ЮВиС». Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков уточнил, что проектом предусмотрены тротуары, велодорожки, освещение, ливневая канализация, водопровод и две остановки общественного транспорта.

«У нас планируется еще второй этап. Ждем дополнительного финансирования. У нас уже заключен муниципальный контракт на строительство улицы Киртбая. Это у нас на участке от улицы Ленина до улицы Югорского тракта. Тоже компания «ЮВиС». В ближайшее время планируем приступать к работам, сейчас идет подготовка. В данном районе, если не выходить в сторону ЖД, пока это все крупные объекты. Также в перспективе дорога у нас 4 «З» запроектирована, пока ждем финансирования», − рассказал о планах замдиректора.

Строительство ведется с применением технологии холодного ресайклинга. Это более современный способ укрепления основания дороги с применением битумной эмульсии, цемента и полимерных вяжущих, поделился заместитель генерального директора строительной компании «ЮВиС» Юрий Остапенко. Вместо привычной подушки из щебня и песка уплотняется сам грунт, что дает более плотное и устойчивое основание.

«Не вижу здесь никаких рисков, потому что эта дорога на протяжении 5 лет будет на гарантии находиться. В случае чего ее ремонтировать будет подрядчик, но я уверен в том, он учел все климатические условия и все риски. В любом случае все новое, это какой-то прогресс, движение вперед, это усовершенствование имеющихся технологий. Сегодня здесь происходит выемка грунта, занижение уровня до проектного. Готовятся сети коммуникации, электрические сети, сети водоотведения, что немаловажно», − добавил Дмитрий Нечепуренко.

На объекте также побывала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева. По ее словам, дорога − долгожданный объект для жителей развивающегося микрорайона. «Посмотрите, что было здесь и что есть сейчас. Конечно, это положительный шаг. Очень хочется, чтобы дорогу сдали вовремя и качественно», – подчеркнула она.

Отметим, что стоимость строительства дороги по улице 3З составит около 400 миллионов рублей − средства выделены из городского бюджета.