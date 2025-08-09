В Сургуте начали строительство дороги, соединяющей улицу Киртбая с Тюменским трактом

В Сургуте стартовало строительство автомобильной дороги, которая свяжет улицу Игоря Киртбая с Тюменским трактом. Объект, имеющий техническое название 3 «З», протянется на 500 метров и обеспечит дополнительный въезд в город.

По словам заместителя директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Арменчу, новая магистраль позволит разгрузить транспортные потоки, обеспечив объезд Грибоедовской развязки и прямой доступ в город через улицу Игоря Киртбая.

Разрешение на строительство было выдано 10 июля. Подрядчик — строительная компания «ЮВиС» — уже приступил к подготовительным работам. На первом этапе планируется очистка территории и подготовка к прокладке инженерных коммуникаций. Часть работ, которые можно выполнить в зимний период, будет проведена в холодное время года. Основной объем строительства дорожного полотна запланирован на лето 2026 года.

Новая дорога будет представлять собой современную четырёхполосную магистраль с разделительной полосой. Проект предусматривает установку системы видеонаблюдения, освещения, светофоров, устройство велодорожек, остановочных павильонов и ливневой канализации.

Завершение строительных работ планируется осенью 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию — к концу того же года.