Сургутский дом застрял между старой и новой управляющими компаниями

История дома №88 по улице Мелик-Карамова в Сургуте напоминает коммунальную драму с затянувшейся развязкой. Жильцы уже несколько месяцев пытаются добиться смены управляющей компании. Сейчас их дом обслуживает УК «Система», но после конфликта из-за перерасчетов жильцы провели собрание и выбрали новую организацию – «Гармонию». Однако процесс передачи дома затянулся, а старая УК решила оспорить решение в суде.

Началось с перерасчета

Как рассказала siapress.ru жительница дома Динара В., проблемы начались в январе. По ее словам, УК «Система» сделала перерасчет на крупные суммы за прошлый период, а затем взыскала деньги через суд, не уведомив жильцов.

«УК «Система» управляет домом с момента сдачи. Ситуация с управлением ухудшилась с января месяца, когда «Система» всему дому сделала перерасчет на огромные суммы, якобы мы платили не по тарифу. На жильцов было подано в суд, о котором нас даже не поставили в известность. Суд они выиграли, заставили нас платить. Мы решили сменить УК. В итоге в августе мы организовали голосование, которое после проверки Жилинспекцией было признано легитимным. Сейчас «Система» подает в суд, чтобы оспорить наше решение», − пожаловалась горожанка.

Фото: Динара В.

По словам жительницы дома, на доске объявлений в подъезде появилось уведомление, где УК «Система» сообщила о намерении обратиться в суд. В документе указано, что все желающие собственники могут присоединиться к иску.

«Система»: перерасчет законен, собрание с нарушениями

В ответ на запрос редакции управляющая компания «Система» пояснила, что перерасчет был произведен в соответствии с законом.

«Во исполнение вышеназванного решения Арбитражного суда ХМАО-Югры, в январе 2025 года ООО УК «Система» произвело доначисление размера платы собственникам МКД за содержание жилого/нежилого помещения (за содержание общего имущества, за услугу по управлению и СКУД). Перерасчет (доначисление), произведенный за период с 01.04.2023 по 31.03.2024 (отмена Предписания ГАСИ и возврат тарифа с индексацией за 2022 год), влечет дальнейший перерасчет (доначисление) за период с 01.04.2024 по 31.12.2024 (применение тарифа с индексацией за 2023 год на тариф уже возвращенного с индексацией за 2022 год), соответственно, из-за изменения тарифов за период с 01.04.2023 по 31.12.2024, а так же учитывая наступающий период с 01.04.2025 по 31.03.2026 (изменение тарифов с индексацией за 2024 год)», − ответила УК «Система».

Компания подчеркивает, что «начисление стоимости жилищных услуг произведено в соответствии с действующим законодательством и с протоколами общих собраний собственников помещений в МКД». Это, по их словам, неоднократно разъяснялось собственникам.

При этом в «Системе» подчеркнули, что не согласны с результатами собрания жильцов из-за грубых нарушений.

«В ходе анализа результатов были выявлены грубые нарушения. Реализуя свое право, а также в соответствии с действующим законодательством управляющая компания давала пояснения в ГЖИ и обратилась в суд. <…> В связи с тем, что решение было принято не 100% собственников и в связи с тем, что часть собственников не согласны, а также на основании договора управления МКД, ООО УК «Система» обратилось за защитой прав и законных интересов собственников МКД», − говорится в ответе.

В УК также подтвердили, что продолжают управлять многоквартирным домом до принятия решения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО: «Управляющая компания управляет МКД в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, которое устанавливает минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, а также порядок их оказания и выполнения».

«Гармония»: дом пока не передали

Новая компания, выбранная жителями, утверждает, что готова приступить к управлению, но процесс передачи дома задерживается.

«Заявка на включения дома подана еще 26 августа. Обычно дома переходят с 1 числа следующего месяца. Жилинспекция специально затягивает сроки, аргументируя, что идет проверка по протоколу. Первая проверка прошла, нарушений не выявлено», − поделились в УК «Гармония».

Как сообщили корреспонденту siapress.ru в Жилинспекции, дом должен перейти в управление новой УК с 1 ноября 2025 года.

Проверка завершена: решение вступит в силу с ноября

В Службе жилищного и строительного надзора Югры подтвердили, что документы от «Гармонии» проверялись в установленном порядке. Она заняла месяц, поскольку Служба обязана приостанавливать рассмотрение в случае, если прежняя управляющая организация не направила заявление о расторжении договора.

«По итогам проверки заявления ООО УК «Гармония» признаков ничтожности решения общего собрания собственников не усмотрено, в связи с чем, Службой принято решение о внесении изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в части начала управления МКД ООО УК «Гармония» с 1 ноября 2025 года. До 31 октября 2025 года (включительно) надлежащее содержание и обслуживание МКД, а, следовательно, и ответственность возлагается на управляющую организацию ООО УК «Система», − отмечают в официальном ответе ведомства.

Формально с 1 ноября дом на Мелик-Карамова 88 должен перейти под управление новой компании. Однако действующая УК «Система» воспользовалась своим законным правом и направила заявление о принятии обеспечительных мер. Как рассказали в «Гармонии», председатель совета дома накануне получила пакет документов, где прежняя УК требует оставить дом за собой.

«Прошу принять меры, направленные на обеспечение иска, а именно: оставить многоквартирный дом <…> в управлении ООО «Система», а также обеспечить Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры непринятие решения по заявлению ООО УК «Гармония» о смене управляющей компании в отношении указанного многоквартирного дома до вступления в силу решения по настоящему делу», − говорится в тексте документа УК «Сервис» (предоставила siapress.ru «Гармония»). Документ подписан 2 октября 2025 года.

Судьба дома пока остается открытой.