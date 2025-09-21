Мальчик весом почти три кг родился после сложной операции в Сургуте

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте успешно провели сложную операцию 36-летней пациентке с врастанием плаценты. Это опасное состояние грозит массивным кровотечением, удалением матки и тяжелыми осложнениями как для матери, так и для ребенка, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«К нам обратилась 36-летняя пациентка из отдаленной территории Югры, у которой в анамнезе два кесаревых сечения (2018 и 2020 годы). При этой беременности было выявлено врастание плаценты – крайне опасное состояние, грозящее массивным кровотечением, удалением матки и серьезными осложнениями для матери и ребенка. Врачи приняли решение о досрочном родоразрешении. Благодаря слаженной работе команды, было успешно проведено кесарево сечение, применены современные кровесберегающие технологии: реинфузия и эмболизация маточных артерий», – написала она в своих соцсетях.

Врачам удалось не только спасти жизнь пациентки, но и сохранить ее репродуктивную функцию. На свет появился мальчик весом 2 740 граммов и ростом 50 сантиметров.