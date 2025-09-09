В Сургуте появился центр женского здоровья «Мать и дитя»

В Сургуте открылся новый центр женского здоровья «Мать и дитя», который станет важной частью развития перинатальной помощи в Югре и вкладом в укрепление демографического потенциала округа.

Клиника будет специализироваться на ведении беременности, применении вспомогательных репродуктивных технологий и оказании медицинской помощи семейным парам. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, открытие центра повысит доступность и качество медицинских услуг для жителей региона: «Это прямая инвестиция в будущее, в здоровье новых поколений югорчан».

Вместе с генеральным директором группы компаний «Мать и дитя», доктором медицинских наук, академиком РАН Марком Курцером, депутатами Думы Югры и Тюменской областной Думы, а также представителями медицинского сообщества губернатор осмотрел новое учреждение.

По словам Руслана Кухарука, развитие частной медицины и оснащение медучреждений современным оборудованием являются значимым дополнением к системе государственного здравоохранения региона. Это позволит повысить качество медицинской помощи, расширить возможности для семейных пар и укрепить здоровье будущих поколений югорчан.