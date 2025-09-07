Прокуратура взяла на контроль ДТП с пятилетней девочкой в Сургуте

Пятилетняя девочка оказалась под колесами автомобиля на улице Островского в Сургуте. По предварительным данным, она переходила дорогу вместе с матерью, когда водитель на повороте налево наехала на ребенка. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал «К-Информ Сургут».

«На улице Островского автоледи переехала пятилетнюю девочку. Девочка была госпитализирована с множественными травмами. По словам родителей, у ребенка перелом костей черепа, гематома на лбу, внутричерепная гематома и сильные ушибы ног. Также они рассказали, что за четыре дня с момента ДТП виновница так не позвонила и не узнала о состоянии девочки. И у них нет никакой информации о расследовании дела», – говорится в посте.

В надзорных органах подтвердили информацию о происшествии. Как уточнили в прокуратуре города Сургута, инцидент взят на контроль, проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.