Сургутянам рассказали, как распознать первые признаки болезни Альцгеймера

В Сургуте и Югре, как и по всей России, встречаются пациенты с болезнью Альцгеймера. Главная трудность в том, что ее часто принимают за «естественную старость», и люди приходят к врачу уже на поздних стадиях. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала врач невролог-паркинсолог Сургутской окружной клинической больницы Фатима Абдулаева.

«Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма деменции, она занимает первое место по смертности во всем мире, опережая инсульты, онкологию и другие заболевания. С возрастом риск заболеть значительно выше. Но встречается и ранняя болезнь Альцгеймера – до 60 лет. В моей практике были пациенты, заболевшие в 40–50 лет. В литературе описан случай болезни у 26-летнего пациента, но это редкость», ‒ рассказала специалист.

Поддержки для таких больных и их семей в Югре практически нет. Хосписы или специализированные учреждения отсутствуют, уход ложится на плечи родственников.

Для профилактики врачи советуют сохранять физическую и умственную активность, но особенно эффективно осваивать новые навыки: изучать языки, танцевать, заниматься новой деятельностью. Это помогает формировать нейронные связи. Важную роль играют и немедикаментозные меры – контроль давления, уровня сахара и холестерина, правильное питание и физическая активность.

По словам Фатимы Абдулаевой, болезнь развивается медленно: первые признаки могут проявиться за 10-15 лет до явных симптомов. Главный «звоночек» ‒ трудности с запоминанием новой информации. Если человек начинает забывать события вчерашнего дня, это повод как можно скорее обратиться к врачу.