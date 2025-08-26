Сургуте обновляют остановки ‒ вместо старых павильонов ставят современные с обогревом

В 2025 году в Сургуте установят 63 «теплых» остановочных павильона. Изначально планировалась закупка 20 павильонов, однако по поручению главы города Максима Слепова число увеличили в три раза. Дополнительно деньги выделили еще на 40 остановок. В результате в этом году установят 60 павильонов в рамках программы обновления и еще три ‒ в составе ремонтных работ улично-дорожной сети. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» администрации Сургута Роман Богач.

Что нового в павильонах

Современные «теплые» остановки оснащаются инфракрасными обогревателями, видеокамерами и информационными табло, на которых отображается время прибытия автобусов, их номер и направление.

«Такие павильоны в Сургуте появились впервые в 2017 году, тогда было установлено 14 штук. Опыт показал, что они востребованы у жителей, поэтому программа получила развитие», ‒ отметил Роман Богач.

Обслуживанием обогревательных элементов занимается компания «ДорРемТех», подрядчик по содержанию улично-дорожной сети. В случае поломок оборудование ремонтируют или заменяют.

Сколько всего «теплых» остановок в городе

С учетом новых павильонов в Сургуте станет 143 «теплые» остановки. Всего в городе насчитывается 288 остановочных комплексов. При этом около 145 еще требуют замены ‒ часть из них морально и физически устарела.

В 2024 году в Сургуте установили 27 новых павильонов. Для сравнения, нынешняя закупка ‒ крупнейшая за все время.

Где ставят новые остановки

Места определяют по пассажиропотоку: приоритет ‒ самые загруженные участки, данные о которых берутся из навигационной системы городских автобусов. В первую очередь обновляют центр, затем павильоны устанавливаются на окраинах.

«Мы стараемся, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в любой части города. Списанные павильоны заменяем на новые, а в местах, где раньше не было остановок, ставим современные комплексы», ‒ пояснил Богач.

Планы на 2026 год

В следующем году планируется приобрести еще 50 «теплых» остановок. Из них 25 уже заложены в бюджет, дополнительные средства выделены по поручению главы города.

Однако, по словам Богача, не все новые павильоны удастся подключить быстро из-за технических сложностей. «Поставить остановку без тепла нецелесообразно, поэтому подключение занимает время. Но все вопросы мы решаем», ‒ отметил он.