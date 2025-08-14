На строительство хоккейного корта в Сургутском районе выделили 70 млн рублей

В отдаленном поселении Угут Сургутского района продолжается строительство модульного ледового катка. Работы начались в начале этого года: уже выполнено бетонирование фундамента, испытаны и забиты сваи, подрядчик приступил к монтажу каркаса здания. Осенью строители перейдут к внутренним работам и благоустройству территории, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Также выполнен задел на перспективу: приобретены хоккейные борта, поставлено спортивное покрытие. После окончания всех работ в Угуте появится ледовый каток со спортивной площадкой под навесом. «Он расположится рядом с действующим спорткомплексом «Победа»», —сообщил Трубецкой в своих соцсетях.

Будущий объект будет многофункциональным: зимой здесь заработает крытый каток, а летом площадку можно будет использовать для футбола.

Стоимость строительства составит около 70 млн рублей, из которых 50 млн профинансировано из бюджета района, а еще 20 млн предоставили недропользователи.

Аналогичные круглогодичные площадки уже открыты в Ляминой и Русскинской. Всего в Сургутском районе действует 18 хоккейных кортов, включая открытые.