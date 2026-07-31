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​Рост воды в Туре в Тюмени замедлился до двух сантиметров за сутки

Уровень Туры в Тюмени достиг 891 сантиметра

​Рост воды в Туре в Тюмени замедлился до двух сантиметров за сутки
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает расти, однако темпы подъема снижаются. По информации на утро 31 июля, вода прибавила два сантиметра за сутки и достигла 891 сантиметра. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

При этом, опасная отметка на гидропосту в Тюмени превышена на 41 сантиметр.

Для сравнения, сутками ранее уровень Туры составлял 889 сантиметров, а рост за день достигал трех сантиметров. Таким образом, подъем воды продолжается, но становится медленнее.

Одновременно растет уровень воды в реке Пышме. На гидропосту Богандинское в Тюменском округе он достиг 564 сантиметров, прибавив за сутки 25 сантиметров. До опасной отметки остается 98 сантиметров.

Ранее в Тюмени объявили срочный набор волонтеров для борьбы с паводком. В городе создали оперативный штаб добровольцев. Власти сообщали, что техники и сил экстренных служб достаточно, однако не хватает людей для укрепления защитных сооружений.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 270, комментариев: 0
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