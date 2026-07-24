Оборот розничной торговли в Югре достиг 695,7 млрд рублей

Югра заняла пятое место среди регионов УрФО по обороту розничной торговли на душу населения. Такие данные приводит Тюменьстат в инфографике о показателях торговли и услуг населению за 2025 год.

Фото: Инфографика Тюменьстата

Выше ХМАО в рейтинге оказались ЯНАО, Тюменская область (без учета Югры и ЯНАО), Свердловская и Челябинская области. Ниже Югры расположилась Курганская область.

При этом общий оборот розничной торговли в ХМАО в 2025 году составил 695,7 млрд рублей. Это больше, чем годом ранее: в 2024-м показатель был на уровне 644,3 млрд рублей. В сопоставимых ценах рост составил 101,7%.

Также в округе вырос оборот общественного питания. В 2025 году он достиг 72,2 млрд рублей против 49,6 млрд рублей в 2024 году. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 6,5%.

Жители Югры стали больше тратить и на платные услуги. Их объем в 2025 году составил 236,1 млрд рублей. Годом ранее было 199,2 млрд рублей. Реальный рост с учетом сопоставимых цен – 105,9%.

Кроме того, Тюменьстат оценил товарные запасы в организациях розничной торговли. На конец 2025 года их хватало в среднем на 41 день. Это на 5,1% больше, чем годом ранее.