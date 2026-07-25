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​Суд Сургута назначил Ивану Барсову 80 часов обязательных работ

Сына сургутского депутата Ивана Барсова наказали за ссылку на запрещенную соцсеть

​Суд Сургута назначил Ивану Барсову 80 часов обязательных работ
Фото: Пилотажная группа Барсы || Сургут / vk.com

Сургутский городской суд назначил сыну богатейшего депутата Сургута Ивану Барсову 80 часов обязательных работ. Об этом телеканалу «Мегаполис» сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

«Административное наказание пилот получил за демонстрацию ссылок экстремистской ссылки. Его вынес Сургутский городской суд 24 июля 2026 года. Согласно статье 20.3 части 1 КоАП РФ, Ивану Барсову инкриминировалось распространение ссылок на экстремистскую организацию, деятельность которой запрещена в России», – говорится в сообщении.

Административное дело связано с группой «Ваня за Штурвалом» во «ВКонтакте», владельцем которой является Иван Барсов. По данным суда, во время проверки сотрудники УМВД по Сургуту обнаружили там ссылку на Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В судебном заседании Барсов И.Е. вину в совершенном правонарушении не признал», – добавили в сообщении.

Несмотря на это, суд признал Барсова виновным и назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Постановление пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней с момента получения или вручения копии документа.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 302, комментариев: 0
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