Сургутянка зарегистрировала в квартире десятки людей, которые там не жили

В Сургуте осудили 25-летнюю местную жительницу, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире 75 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимая в период с июня 2024 г. по январь 2026 г. осуществила фиктивную регистрацию 75 граждан Российской Федерации в своем жилом помещении. При этом фактически указанные граждане в нем никогда не проживали», − говорится в сообщении.

Суд признал сургутянку виновной и назначил ей 3 года и 2 месяца лишения свободы условно. Испытательный срок составил столько же.

Кроме того, у женщины конфисковали мобильный телефон, который она использовала при оформлении фиктивных регистраций.