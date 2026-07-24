Энергетики усилили электроснабжение микрорайона «Хоззона» в Сургуте

В Сургуте в микрорайоне «Хоззона» заработала новая современная подстанция. Ее установили специалисты СГЭС вместо старой трансформаторной подстанции, которая прослужила более 40 лет, указали в компании.

«В подстанции смонтированы современные вакуумные выключатели, микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики, а также силовые масляные герметичные трансформаторы. Новое оборудование отличается повышенной надежностью, энергоэффективностью и увеличенным сроком службы», – говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики проложили новые кабельные линии напряжением десять кВ от высоковольтного центра питания «Сайма». Это должно повысить устойчивость электроснабжения всего микрорайона.

«Хоззона» в последние годы активно развивается как спортивный кластер Сургута. Ранее, в 2025 году, СГЭС уже подключила здесь электроустановку мощностью 2 500 кВА. Она обеспечивает энергоснабжение крупного физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и строящейся ледовой ареной.