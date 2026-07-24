Почему переход на ГБО становится не только экологичным, но и экономически выгодным решением

Ограничения на продажу бензина и дизеля в регионах ставят перед бизнесом вопрос – чем заправляться в 2026 году, чтобы планировать перевозки на долгосрочную перспективу? С другой стороны, рост цен на традиционные виды топлива заставляет искать новые пути оптимизации расходов. На этом фоне перевод транспорта и техники на газ становится все более привлекательной альтернативой.

По данным Росстата, во второй половине июня стоимость бензина и дизельного топлива в некоторых регионах, в том числе в столице, достигала 100 рублей за литр. Наши специалисты по работе с газобалонным оборудованием провели собственные расчеты и пришли к выводу, что заправка газом в текущих условиях обходится, как минимум, в два раза дешевле «классических» вариантов. Клиенты компании из различных отраслей экономики на практике подтверждают, что для коммерческого транспорта с большим годовым пробегом установка ГБО под ключ окупается уже за 6-12 месяцев. Таким образом, перевод транспорта и техники на газ выходит за рамки экологического тренда и становится реальным инструментом для повышения эффективности коммерческого предприятия.

На российском рынке представлены два основных вида газомоторного топлива: пропан-бутан (сжиженный углеводородный газ, СУГ) и метан (компримированный природный газ, КПГ). Каждый из них обладает уникальными свойствами и занимает определенное место в транспортной отрасли. Пропан-бутан укрепляет позиции в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей. Широкая сеть заправочных станций делает его доступным в любом регионе. Компактные баллоны легко размещаются в нише запасного колеса, а само оборудование стоит дешевле и устанавливается практически на любые автомобили. Это идеальное решение для курьерской доставки в черте города, такси и корпоративных автопарков с небольшим ежедневным пробегом.

Метан – это выбор крупного бизнеса. Самый экологичный и безопасный вид газового топлива (он легче воздуха и при утечке быстро улетучивается) показывает максимальную экономическую эффективность на больших расстояниях и при серьезных нагрузках. Именно поэтому метан становится первоклассной альтернативой традиционному топливу для седельных тягачей, сельскохозяйственной техники, автобусов, коммунальной и горнодобывающей техники.

Чтобы продемонстрировать реальную экономию при использовании газомоторного топлива, специалисты «Балтийского лизинга» подготовили расчет затрат для легкового автомобиля при пробеге 100 километров на основе среднерыночных цен на май 2026 года.

Так, один кубометр метана обходится примерно в 21 рубль, а его расход сопоставим с бензином АИ-95 в диапазоне цен 65-71 рубль за литр, поэтому колоссальная экономия становится очевидной. Если же говорить о пропан-бутане, то его цена сегодня – примерно 27-36 рублей за литр. Несмотря на то, что сжиженный природный газ расходуется сильнее бензина (плюс 20% на каждые 100 км пути), итоговая стоимость поездки все равно оказывается значительно ниже. И наконец, дизель получает пальму первенства как самый дорогой игрок (65-80 рублей за литр). Дизельные системы более экономичны, чем бензиновые, и расходуют, в среднем, на 10% меньше топлива на 100 км, но стоимость литра нивелирует это преимущество.

Один из самых часто задаваемых вопросов – как продлить жизнь двигателя при переходе на газ? Необходимо правильно подобрать оборудование. Так, для современных двигателей с прямым впрыском топлива лучше всего подходят системы пятого и шестого поколений.

В ГБО пятого поколения газ подается в цилиндры в жидком состоянии с помощью насоса, что снижает расход и сохраняет мощность мотора. Оборудование шестого поколения использует для подачи жидкого газа штатные бензиновые форсунки автомобиля – это решение идеально подходит для высокотехнологичных моторов, обеспечивает постоянное охлаждение и исключает необходимость дополнительного впрыска бензина.

Кстати, власти Югры определят муниципалитеты, где в первую очередь появятся новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Так, «Газпром» до 31 июля должен представить минимальные требования к объему потребления топлива, которые обеспечат экономическую эффективность каждой станции.



Решения по строительству новых АГНКС в Сургуте уже были согласованы ранее. Теперь компании поручено активизировать работу по реализации этих проектов.



Кроме того, сейчас в регионе рассматривается вопрос перевода общественного и коммерческого транспорта на компримированный природный газ.