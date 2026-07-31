Сургутянам напомнили о новых правилах получения налоговых уведомлений

С 1 августа изменится порядок получения налоговых уведомлений. Теперь граждане с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» будут получать их автоматически в личном кабинете. Об этом напомнили в администрации Сургута.

Исключение составят пользователи, которые ранее отказались от получения документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг, направив соответствующее уведомление.

Кроме того, электронные налоговые уведомления продолжат получать пользователи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В этом случае документы также не будут дублироваться на бумаге и отправляться по почте.

Если налогоплательщику необходимо получить уведомление в бумажном виде, для этого нужно лично обратиться в налоговый орган или многофункциональный центр.

«Налоговое уведомление не направляется, если: налог полностью покрывается льготой или вычетом; общая сумма начислений не превышает 300 руб. (кроме случая, когда уведомление направляется в календарном году, по истечении которого налоговый орган утрачивает возможность его направить)», − добавили в администрации.

Ранее ФНС предупредил, что новый порядок начнет действовать уже во время ближайшей кампании по уплате имущественных налогов за 2025 год. Осенью уведомления автоматически появятся в личных кабинетах на «Госуслугах», если у пользователя есть подтвержденный аккаунт.