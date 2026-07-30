В Тюмени объявили набор волонтеров для борьбы с паводком

В Тюмени объявили срочный набор волонтеров для помощи в борьбе с паводком. В городе создан оперативный штаб добровольцев, поскольку, несмотря на работу техники и экстренных служб, не хватает людей для укрепления защитных сооружений и выполнения других необходимых работ. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

«Уважаемые земляки, призываем вас присоединиться к нам – группе инициативных и ответственных людей. Нужны волонтеры для работы. Сегодня ситуация с паводком находится на критическом уровне. План мероприятий разработан, техника работает, но не хватает людей, которые помогут на участках», – обратился к жителям первый заместитель главы Тюмени Юрий Баранчук.

Всех добровольцев обещают обеспечить горячим питанием, питьевой водой и необходимым инструментом. Для записи в волонтерский штаб открыты телефоны для связи.

В Информационном центре также отметили, что рост уровня воды в реке Тура в Тюмени замедлился.

«По данным на 8 часов 30 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 889 см (рост за сутки – 3 см, отметка «опасное явление» превышена на 39 см). На гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 539 см (рост за сутки – 28 см, отметка «опасное явление» составляет 662 см)», − говорится в сообщении.

Тем временем в регионе продолжают усиливать защиту населенных пунктов. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что вместе с главой Тюмени Максимом Афанасьевым посетил несколько наиболее сложных участков в районе озера Оброчного.

По его словам, уже сейчас уровень воды в озере оказался выше, чем в реке Туре, а впереди синоптики прогнозируют новые дожди. В связи с этим губернатор поручил организовать дополнительный сброс воды из озера.

Кроме того, на улице Лесопарковой продолжается строительство защитной насыпи. Александр Моор распорядился демонтировать асфальтированную дорожку и ограждения, которые мешают качественному уплотнению грунта, а также накрыть готовое сооружение защитной пленкой.

Еще один проблемный участок находится на улице Береговой, напротив Свято-Троицкого монастыря. Здесь течение реки подмывает дамбу. Для укрепления берега губернатор поручил использовать большое количество мешков с грунтом, отметив, что аналогичная технология уже доказала свою эффективность во время паводка в Ишиме в 2024 году.

Параллельно в Тюменском районе организовали ежедневный аэромониторинг гидротехнических сооружений. С помощью беспилотников специалисты следят за состоянием дамб и насыпей, чтобы своевременно выявлять возможные повреждения и оперативно реагировать на изменение обстановки.

Напоминаем, что в Тюмени и Тюменском округе с 12:00 27 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причина – продолжающийся рост уровня воды в реке Туре. На утро вторника он достиг 877 сантиметров, сообщал ранее губернатор Тюменской области.

Решение принято, чтобы экстренные службы могли оперативнее реагировать на ситуацию и принимать необходимые меры. Список адресов, попадающих в границы ЧС, определен в постановлении. Он будет дополняться по мере прибытия воды.

Актуальную информацию о паводке жители могут получить через портал «Паводок72», который позволяет отслеживать уровень воды в реках, перекрытые дороги и места размещения эвакуированных, а также через чат-бот «Паводок.Инфо» в мессенджере «МАКС».

Может ли сложившаяся ситуация повлиять на гидрологическую обстановку в Югре, пока неизвестно. СИА-ПРЕСС направил запрос в ГУ МЧС России по ХМАО с просьбой оценить возможные риски для округа и сообщить, ведется ли усиленный мониторинг уровня воды в реках региона.