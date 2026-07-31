Минтранс России введет новые правила режима труда и отдыха водителей с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу новые требования к режиму труда и отдыха водителей. Об этом сообщает канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на приказ Минтранса РФ №160 от 14 апреля 2026 года. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года. Они сохраняют основные нормативы, но уточняют порядок суммированного учета рабочего времени, предоставления перерывов и продления смен. По мнению разработчиков, изменения направлены на снижение аварийности, связанной с переутомлением водителей.

Базовая продолжительность рабочей недели остается прежней — 40 часов. Суммированный учет рабочего времени допускается в пределах одного месяца, а с согласия профсоюза или представительного органа работников этот срок может быть увеличен до трех месяцев.

Продолжительность стандартной смены не должна превышать 10 часов. Для водителей, работающих вахтовым методом, а также сотрудников коммунальных, аварийных служб и инкассаторов она может составлять до 12 часов. Время управления транспортом ограничено девятью часами в сутки, при этом дважды в неделю его разрешается увеличить до 10 часов.

Сохраняется требование делать перерыв не реже чем через каждые 4 часа 30 минут непрерывного вождения. Теперь его официально можно разделить на две части: первая должна длиться не менее 15 минут, последняя — не менее 30 минут.

Документ также устанавливает минимальную продолжительность ежедневного и еженедельного отдыха. При суммированном учете ежедневный отдых должен составлять не менее 11 часов, а еженедельный — не менее 45 часов. В отдельных случаях допускается их сокращение с обязательной последующей компенсацией.

Новые требования распространяются на коммерческие и производственные организации. Они не затрагивают государственные службы, международные перевозки, а также водителей пожарной охраны, скорой медицинской помощи и специальных служб.