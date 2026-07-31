В Сургуте идет летний ремонт 112 объектов образования

В Сургуте в рамках текущей ремонтной кампании обновят на 29 образовательных объектов больше, чем в прошлом году. В настоящее время модернизация набирает обороты. В этом году на ремонт образовательных учреждений направили более 810 миллионов рублей. Работы проходят на 112 объектах: 55 детских садах, 53 школах, трех учреждениях дополнительного образования и одном административном здании.

«В этом году бюджет на ремонт образовательных учреждений составил свыше 810 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году было выделено чуть больше 570 миллионов, – отметил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап. – Работы у нас всегда разнонаправленные: от замены инженерного оборудования до косметических и капитальных ремонтов. В этом году мы продолжили программу по капитальному ремонту крылец на пяти объектах. Ее начали еще в прошлом году, в том числе для создания безбарьерной среды для маломобильных граждан. Также ремонтируем кровли, пищеблоки, классы, санузлы и перегородки».

Одним из объектов ремонта в этом году стала школа №24. Здесь обновляют коридоры, и несколько учебных кабинетов. Главный инженер подрядной организации Сергей Кощуг сообщил, что строители практически полностью демонтируют старую отделку.

«В школе мы проводим полный ремонт коридоров и нескольких кабинетов. Снимаем старые покрытия с полов, потолков и стен, после чего все делаем заново. Нижнюю часть стен облицовываем керамогранитом, выше будут стеклообои, потолки подготовим под покраску. Полностью меняем электрику, светильники, розетки, выключатели и щиты», – рассказал Сергей Кощуг.

На ремонт школы выделили 29 миллионов рублей. Обновление здания проводят поэтапно: в прошлом году ремонтировали блок «Б», этим летом специалисты перешли к блоку «А». «Судя по темпам, как подрядчик выполняет работы, вероятности срыва графика нет», – подчеркнул руководитель дирекции. Сейчас на объекте ежедневно работают около 20 человек. Число специалистов может меняться в зависимости от этапа ремонта.

«Проблем ни с материалами, ни с рабочими у нас нет. Конечно, после демонтажа могут открываться моменты, которые заранее невозможно было увидеть. Но возникающие вопросы решаются оперативно, каких-то глобальных сложностей на объекте сейчас нет», – указал представитель подрядчика.

По его словам, компания работает на рынке около 20 лет и занимается ремонтом муниципальных объектов в Сургуте. В этом году подрядчик также обновляет кровлю школы №32, детский сад «Колокольчик» и МАУ ПРСМ «Наше Время».

Андрей Цап напомнил, что перечень школ и детских садов, которые нуждаются в ремонте, формируют на основании весенних и осенних осмотров. Специалисты оценивают состояние зданий, помещений и инженерных сетей, после чего определяют необходимые работы.

При этом в Сургуте готовят новый порядок отбора объектов для капитального ремонта. Вопрос о понятных и единых критериях депутаты городской Думы поднимали не первый год. «Текущие ремонты формируются на основании весенних и осенних осмотров. Для капитального ремонта также есть определенные критерии. В этом году по наказу депутатов мы изменили подход и разработали новую стратегию. В отборе объектов будут участвовать не только администрация города и сотрудники дирекции, но и непосредственно депутатский корпус», – обратил внимание Андрей Цап. В новой версии документа будет учитываться будут год постройки здания, степень его физического износа, состояние инженерных коммуникаций, история ранее проведенных ремонтов и другие показатели.

Кроме того, директор МКУ «ДЭАЗиИС» объяснил разницу между типами ремонтов. «Текущий ремонт – это, говоря бытовым языком, подкрасить или подремонтировать помещение, чтобы содержать учреждение в надлежащем состоянии. Капитальный ремонт начинается тогда, когда мы меняем конструктивные элементы. Например, полностью ремонтируем крыльца или отмостки. А комплексный капитальный ремонт уже охватывает все здание – от входа до кровли», – пояснил представитель муниципального учреждения.

Справка СИА-ПРЕСС: В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в Сургуте полностью обновили школу №8. Модернизация была реализована, в том числе, за счет федеральных средств. Кроме того, в этом году вне плана также проведут капитальный ремонт с заменой части конструктива школы №44. Средства на работы уже выделены, подрядчик в скором времени выйдет на объект.

При поддержке Администрации Сургута