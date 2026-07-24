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В Сургуте вдвое увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл

В Сургуте подвели итоги экзаменов у 9-х и 11-х классов

В Сургуте вдвое увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл
Фото администрации Сургута

В Сургуте подвели итоги государственной итоговой аттестации. В этом году экзамены сдавали более восьми тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Результаты по большинству предметов оказались выше прошлогодних, а число стобалльников выросло почти вдвое. Об этом рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

В государственной итоговой аттестации принимали участие 2 466 одиннадцатиклассников. Семь из них сдавали государственный выпускной экзамен, остальные – ЕГЭ. Выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации принимало участие 5 660.

По словам Ирины Замятиной, в этом году выпускники стали чаще выбирать предметы естественно-научного цикла и профильную математику. «Если сравнивать с 2025 годом, то количество детей, которые выбирают химию, биологию, физику, информатику и математику профильного уровня, значительно выше», – отметила глава департамента.

Из 12 предметов по шести сургутские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым годом. Еще по четырем показатели остались примерно на уровне прошлого года. Незначительное снижение зафиксировали по истории и русскому языку. При этом, как сообщает Замятина, более 300 выпускников набрали 81 балл и выше. Всего было зафиксировано 32 стобалльных результата, причем двое школьников получили максимальные баллы сразу по двум предметам. Это выпускники школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов и Сургутского естественно-научного лицея. Еще два стобалльных результата по информатике стали известны после пересдач 8 и 9 июля. Их получили выпускники школы №46 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии «Лаборатория Салахова».

««Конечно, мы не можем не порадоваться нашим стобалльникам. Если в прошлом году их было 16, то сегодня уже 30. Сегодня лидирующую позицию занимают выпускники школы №46 – у них шесть стобалльных результатов. Пять стобалльных результатов у гимназии «Лаборатория Салахова», – указала Ирина Замятина. Среди стобалльников также есть три выпускника прошлых лет. В этом году они решили пересдать экзамены и улучшить прежние результаты.

Положительную динамику показали и девятиклассники. По девяти из 11 предметов их результаты оказались выше, чем у выпускников 2025 года. Самыми популярными дисциплинами по выбору вновь стали информатика и обществознание. Реже всего школьники выбирали литературу. «Из 11 предметов, которые выбирали девятиклассники, по девяти результаты улучшились по отношению к выпускникам 2025 года. Ребята очень достойно и успешно справились с этой задачей», – обратила внимание директор департамента.

В этом году Сургут также участвовал в эксперименте для девятиклассников, которые планируют продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Они могли сдавать только два обязательных экзамена вместо четырех, напомнила Ирина Замятина. Все участники эксперимента успешно прошли аттестацию. Вместе с этим, около 80 девятиклассников смогут пересдать экзамены в сентябре. Для них организуют отдельный пункт проведения ГИА. В эту группу входят в том числе школьники, которые не смогли прийти на экзамены в основной период из-за болезни.

Как подчеркнула глава департамента, экзаменационная кампания в городе прошла без нарушений. В пунктах работали общественные наблюдатели, медицинские сотрудники и технические специалисты. «Для нас было важно организовать государственную итоговую аттестацию грамотно, чтобы не было нарушений порядка. Сургут успешно справился с этой задачей», – добавила Замятина.

Выпускники также подавали апелляции о несогласии с выставленными баллами. Из 49 обращений девятиклассников удовлетворили 14. Среди одиннадцатиклассников положительное решение приняли по 12 из 42 апелляций. Во всех этих случаях выпускникам были повышены баллы. Более 600 сургутских выпускников воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ 8 или 9 июля. «Из тех выпускников, которые решили улучшить результат, 74 процента повысили свой балл. Это очень хороший показатель», – рассказала глава департамента образования.

Предварительно в городе также выросло количество медалистов среди выпускников девятых и одиннадцатых классов. Точные цифры станут известны после поступления официальных протоколов из регионального центра обработки информации.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 12:56, просмотров: 275, комментариев: 0
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