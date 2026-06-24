В России семейную ипотеку хотят привязать к количеству детей и ограничить по сроку льготной ставки

С 1 июля в России могут заработать новые правила семейной ипотеки. Согласно документу, который есть в распоряжении «Известий», льготную ставку предлагают сохранять только в течение первых 15 лет после оформления кредита. После этого она будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке Банка России.
Сейчас семейную ипотеку выдают под 6% годовых, а разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. По новой схеме бюджетное субсидирование будет действовать не более 15 лет для договоров, заключенных после 1 июля 2026 года. После окончания этого срока заемщиков могут перевести на ставку по формуле «ключевая ставка плюс 2 процентных пункта» для квартир и «ключевая плюс 2,5 процентных пункта» для индивидуального жилищного строительства.
Если через 15 лет ключевая ставка будет находиться на уровне 7,5-8%, то процент по ипотеке может вырасти до 9,5-10%. Это приведет к заметному увеличению ежемесячного платежа.
Помимо срока действия льготы, передает издание, предлагается изменить и сам принцип расчета ставок. Теперь они будут зависеть от региона покупки жилья и количества детей в семье.
Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предлагаются следующие условия:
- 12% − для семей с одним ребенком;
- 10% − с двумя детьми;
- 8% − с тремя детьми;
- 6% − с четырьмя детьми;
- 4% − с пятью и более детьми.
Для остальных регионов России ставки планируется сделать на два процентных пункта ниже − от 2 до 10% годовых в зависимости от количества детей.
При этом нынешнюю ставку в 6% хотят сохранить для семей, которые готовы внести первоначальный взнос в размере не менее 50% стоимости жилья. В таком случае ни регион, ни количество детей на размер ставки влиять не будут.
Изменится и максимальная сумма кредита, уточняют в «Известиях». Для регионов, не относящихся к столичным, она может составить до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн − с двумя детьми и до 10 млн рублей − с тремя и более детьми.
Еще одно нововведение касается пересмотра условий кредита после рождения детей. Согласно проекту, ставка будет автоматически снижаться по мере увеличения семьи. Кроме того, напоминаем, что с февраля 2026 года оба родителя должны выступать созаемщиками по ипотеке.
По оценкам экспертов издания, новые правила могут сократить число потенциальных участников программы примерно на три миллиона человек. В то же время снижение доступности льготной ипотеки способно замедлить рост цен на жилье и темпы строительства новых домов.
Ранее эксперты рынка
недвижимости уже предупреждали
о возможном ужесточении условий семейной ипотеки. Как рассказывал
СИА-ПРЕСС директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко, с 1 июля 2026 года в России планируется
масштабная реформа программы, которая сделает ее более адресной.
По его словам, льготные кредиты могут в большей степени ориентировать на семьи с двумя и более детьми, что сократит круг потенциальных заемщиков. Эксперт отмечал, что такие меры способны одновременно поддержать демографическую политику и снизить спрос на жилье, что в перспективе может привести к стабилизации или незначительному снижению цен на рынке недвижимости.