На Сургутской ГРЭС-1 обновят оборудование для теплоснабжения города

На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» начался плановый ремонт оборудования городской тепловой сети. Работы проводят в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщили в компании.

Специалисты выполнят техническое обслуживание подогревателей сетевой воды, отремонтируют перекачивающие насосы, запорную и регулирующую арматуру, клапаны и отдельные участки трубопроводов.

Также на станции планируют привести в порядок тепловую изоляцию трубопроводов, бойлеров и другого оборудования, которое участвует в теплоснабжении Сургута.

«Плановое обслуживание теплосети ‒ важное условие стабильного теплоснабжения жителей города. В рамках ежегодной летней ремонтной кампании решаются две ключевые задачи: поддержание высокого уровня работоспособности оборудования и формирование объемов ремонтов на следующий год», ‒ отметил заместитель директора, главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков.

По его словам, работы продлятся до 30 августа.