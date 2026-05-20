Суд отменил решение об авторстве Андрея Разина на песни «Ласкового мая»

Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен «Ласкового мая» за Андреем Разиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и адвокатов семьи певца.

Адвокат семьи Олег Ситников заявил, что апелляционная инстанция согласилась с доводами заявителя. По его словам, позиция Андрея Разина была противоречивой: в 2005 году в суде он утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, а в 2007 году заявил о собственном авторстве.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений», — заявил Олег Ситников.

Адвокат добавил, что суд признал доводы апелляционной жалобы обоснованными. Решение вступает в силу незамедлительно.

Группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал в 1986 году в Оренбурге. Первой популярной песней коллектива стали «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. В 1992 году группа распалась по инициативе Андрея Разина. Юрий Шатунов объяснял распад внутренними разногласиями из-за распределения доходов.

В ноябре прошлого года Андрея Разина объявили в международный розыск. По данным следствия, он длительное время использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым и получал выплаты как правообладатель произведений. Ущерб оценивали примерно в 500 млн рублей, а позднее в окружении семьи Сергея Кузнецова заявили, что он может вырасти примерно до 1 млрд рублей.