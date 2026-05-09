Мосгорсуд отменил запрет на портал «ЯПлакалъ» в России

Мосгорсуд отменил решение о запрете одного из старейших развлекательных ресурсов Рунета «ЯПлакалъ» на территории России. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Против блокировки выступили надзорные ведомства. Апелляции подали Роскомнадзор и руководство прокуратуры Москвы. В итоге 8 мая суд высшей инстанции встал на сторону ресурса и отменил решение Чертановского районного суда о запрете контента «ЯПлакалъ».

Судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда также отказала Чертановской межрайонной прокуратуре в удовлетворении иска. Именно это ведомство просило признать информацию на портале запрещенной к распространению в России.

Как оказалось, претензии прокуратуры касались нескольких постов и комментариев, а не всего сайта.

По данным ТАСС, решение Мосгорсуда относится не только к yaplakal.com, но и к двум другим юмористическим ресурсам — anekdotovstreet.com и anekdoto.net. Источник агентства в судебной системе уточнил, что Верховный суд РФ изучил материалы и не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации портала «ЯПлакалъ».