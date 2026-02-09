В России усилили контроль за оплатой холодной воды в квартирах без счетчиков

Плата за холодную воду для квартир без счетчиков в России с начала 2026 года выросла вдвое. Повышающий коэффициент увеличили с 1,5 до 3 − такую меру ввели для борьбы с мошенничеством при оплате коммунальных услуг. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С Нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учета, проще говоря, счетчика, выросла вдвое. В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до 3. Здесь речь идет о предотвращении мошеннических схем, − пояснил депутат. − Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов».

По словам Колунова, увеличение коэффициента уже доказало свою эффективность: в регионах, где его применяли ранее, уровень оснащенности квартир счетчиками достигал около 90%. Теперь этот подход решили распространить на всю страну.

Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Сургуте изменились тарифы на холодную воду и водоотведение. Для абонентов СГМУП «Горводоканал» стоимость холодного водоснабжения теперь составляет 67 рублей 84 копейки за кубометр, а плата за водоотведение – 70 рублей 56 копеек за кубометр. При этом тариф на водоотведение снизился на 1,2% по сравнению с прошлым годом.