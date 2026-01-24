16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,9246   EUR  89,0589  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр

В Сургуте изменились цены на холодную воду и канализацию

​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр
Фото: Горводоканал Сургут / vk.com

С 1 января 2026 года в Сургуте изменились тарифы на холодную воду и водоотведение. Для абонентов СГМУП «Горводоканал» стоимость холодного водоснабжения теперь составляет 67 рублей 84 копейки за кубометр, а плата за водоотведение – 70 рублей 56 копеек за кубометр. При этом тариф на водоотведение снизился на 1,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил Горводоканал Сургута.

Новые расценки утвердила Региональная служба по тарифам ХМАО. Как пояснили специалисты, размер тарифов на коммунальные услуги зависит от конкретных условий работы ресурсоснабжающих организаций.

В расчет берут:

  • состояние и протяженность сетей;
  • эффективность оборудования;
  • стоимость топлива;
  • уровень автоматизации;
  • наличие инвестиционных программ по модернизации инфраструктуры.

Поэтому даже одинаковые услуги в разных муниципалитетах могут стоить по-разному.

Полный перечень утвержденных тарифов опубликован на официальном сайте РСТ Югры и доступен для всех жителей округа.

Горводоканал Сургута также напомнил, что в 2026 году тарифы на коммунальные услуги будут пересматриваться дважды – с 1 января и с 1 октября. Изменения пройдут в пределах индексов роста платы за ЖКУ, установленных правительством России и губернатором Югры для каждого муниципалитета.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:47, просмотров: 312, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 435
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 312
  3. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 290
  4. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 285
  5. ​В Сургуте появилось новое ограждение вдоль Югорского тракта 280
  6. ​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны 255
  7. ​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку 241
  1. Туроператоры Югры презентовали три новых маршрута 2165
  2. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 2108
  3. За новогодние выходные через аэропорт Сургута прошли больше 85 тысяч пассажиров 2006
  4. Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города 1918
  5. Два человека погибли при пожаре на производственной базе в Сургуте. Прокуратура начала проверку 1862
  6. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 1809
  7. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 1757
  8. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1744
  9. ​Чипнут всех 1738
  10. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 1674
  1. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 7757
  2. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6754
  3. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6671
  4. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 6577
  5. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6344
  6. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 6216
  7. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5883
  8. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5782
  9. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5571
  10. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 5515

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика