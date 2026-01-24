В Сургуте изменились цены на холодную воду и канализацию

С 1 января 2026 года в Сургуте изменились тарифы на холодную воду и водоотведение. Для абонентов СГМУП «Горводоканал» стоимость холодного водоснабжения теперь составляет 67 рублей 84 копейки за кубометр, а плата за водоотведение – 70 рублей 56 копеек за кубометр. При этом тариф на водоотведение снизился на 1,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил Горводоканал Сургута.
Новые расценки утвердила Региональная служба по тарифам ХМАО. Как пояснили специалисты, размер тарифов на коммунальные услуги зависит от конкретных условий работы ресурсоснабжающих организаций.
В расчет берут:
- состояние и протяженность сетей;
- эффективность оборудования;
- стоимость топлива;
- уровень автоматизации;
- наличие инвестиционных программ по модернизации инфраструктуры.
Поэтому даже одинаковые услуги в разных муниципалитетах могут стоить по-разному.
Полный перечень утвержденных тарифов опубликован на официальном сайте РСТ Югры и доступен для всех жителей округа.
Горводоканал Сургута также напомнил, что в 2026 году тарифы на коммунальные услуги будут пересматриваться дважды – с 1 января и с 1 октября. Изменения пройдут в пределах индексов роста платы за ЖКУ, установленных правительством России и губернатором Югры для каждого муниципалитета.