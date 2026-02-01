16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,7327   EUR  90,4680  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Почти 40% читателей СИА-ПРЕСС отказались от просмотра Олимпиады-2026

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не планируют смотреть Олимпиаду в Италии

Почти 40% читателей СИА-ПРЕСС отказались от просмотра Олимпиады-2026
Фото: ru.freepik.com

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не планируют следить за трансляциями зимних Олимпийских игр 2026 года. По итогам опроса на сайте, 38,6% респондентов выбрали вариант «нет».

При этом 29,5% опрошенных сообщили, что собираются смотреть только церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Еще 26,5% планируют следить за соревнованиями выборочно. Лишь 5,3% участников опроса отметили, что будут смотреть все трансляции без исключения, если у них будет такая возможность.

Напоминаем, онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Это первый случай, когда официальную трансляцию Олимпийских игр в стране будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в 6-22 февраля в Милане, Кортина-д’Ампеццо и еще нескольких городах Италии (включая Верону). На них будут разыграны 116 комплектов наград в 8 видах спорта. Ожидается участие 2,9 тысячи спортсменов. Россияне и белорусы выступят в нейтральном статусе.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:26, просмотров: 354, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В России изменили правила возврата бракованной техники 406
  2. Почти 40% читателей СИА-ПРЕСС отказались от просмотра Олимпиады-2026 354
  3. ​Мошенники под видом установщиков домофонов похитили у жительницы Югры 1,27 млн рублей 351
  4. ​Сугробы лжи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 328
  5. ​В ХМАО лишь 12% считают работу призванием 281
  6. ​Хоккейный клуб «Югра» повторил рекорд ВХЛ по матчам без пропущенных шайб 252
  7. ​В ХМАО за месяц снизились цены на бензин 245
  1. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 3063
  2. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2526
  3. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 2312
  4. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 2128
  5. Умер художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко 2046
  6. ​Упадут ли цены на новостройки? 2009
  7. ​В шесть раз выросло число переводов за границу 1995
  8. ​Заброшенные коттеджи в 43-м микрорайоне Сургута снесут – на их месте планируют построить жилье и социальные объекты 1988
  9. Актировка: 1-4 класс второй смены 1959
  10. ​Что происходит с ипотекой в России и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1919
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 7123
  2. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6920
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6892
  4. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6275
  5. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 6015
  6. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5837
  7. ​Чипнут всех 5597
  8. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 5209
  9. Итоги 2025. Потери года 5143
  10. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4678

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика