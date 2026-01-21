Права на трансляцию Олимпиады-2026 в России купил онлайн-кинотеатр

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом РБК сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

По словам министра, онлайн-кинотеатр будет официально и эксклюзивно показывать в России церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Трансляции будут доступны в прямом эфире и в записи на любом устройстве.

Это первый случай, когда официальную трансляцию Олимпийских игр в стране будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году.

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — отметил Михаил Дегтярев.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в 6-22 февраля в Милане, Кортина-д’Ампеццо и еще нескольких городах Италии (включая Верону). На них будут разыграны 116 комплектов наград в 8 видах спорта. Ожидается участие 2,9 тысячи спортсменов. Россияне и белорусы выступят в нейтральном статусе.