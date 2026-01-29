16+
​Эксперты считают, что ипотечный рынок прошел переломную точку

Банки снижают ставки по ипотечным программам

t.me/stroyka_ugra

Улучшение макроэкономических показателей повлияло на решение банков снизить ставки по рыночным ипотечным программам. Накануне один из крупных банков заявил об уменьшении процентов по ипотеке более чем на 3 пункта.

Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: семейная и IT-ипотека обойдется по ставке в 6% годовых, а арктическая и в новых регионах – 2% годовых.

«Рынок ипотеки прошел переломную точку, и в этом году покажет положительную динамику. Но ключевой сдвиг — в логике поведения клиентов. Многие уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея чёткий план на будущее рефинансирование», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам 2025 года банки выдали 4,4 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку - всего на 9% ниже уровня предыдущего года. В 2026 году, по прогнозам экспертов банка, объём продаж может вырасти примерно на четверть.


29 января в 21:17, просмотров: 228, комментариев: 0
