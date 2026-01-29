Банки снижают ставки по ипотечным программам

Улучшение макроэкономических показателей повлияло на решение банков снизить ставки по рыночным ипотечным программам. Накануне один из крупных банков заявил об уменьшении процентов по ипотеке более чем на 3 пункта.

Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: семейная и IT-ипотека обойдется по ставке в 6% годовых, а арктическая и в новых регионах – 2% годовых.

«Рынок ипотеки прошел переломную точку, и в этом году покажет положительную динамику. Но ключевой сдвиг — в логике поведения клиентов. Многие уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея чёткий план на будущее рефинансирование», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам 2025 года банки выдали 4,4 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку - всего на 9% ниже уровня предыдущего года. В 2026 году, по прогнозам экспертов банка, объём продаж может вырасти примерно на четверть.