Эксперт назвала три главных правила ухода за кожей зимой

Не пользоваться горячей водой – главное правило ухода за кожей в холодное время года. Особенно вредно мыть руки или лицо сразу после возвращения с улицы: резкий перепад температур не дает коже адаптироваться, из-за чего появляются микротрещины и усиливается сухость. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Рожкова.

Второе правило – пить больше воды и не забывать о витаминах. Зимой кожа страдает не только снаружи, но и изнутри: сухой воздух и холод усиливают обезвоживание. Витамин А помогает коже обновляться и уменьшает шелушение, витамин С поддерживает упругость и защищает от агрессивных факторов, а витамин Е укрепляет защитный барьер и удерживает влагу. Такой комплекс работает эффективнее любого крема.

Третье правило – не растирать кожу на морозе, тем более снегом. В холодную погоду кожа становится более хрупкой, и грубое воздействие легко травмирует ее, усиливая раздражение и шелушение. Чтобы согреться, лучше прикрыть лицо шарфом или теплыми ладонями и дать коже восстановиться за счет собственного тепла.