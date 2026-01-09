Эксперт ПНИПУ объяснила, какие средства нужны коже в морозы, а какие – под запретом

«У меня, как и у большинства, в условиях сургутской зимы кожа становится сухой, краснеет и шелушится. Какие средства действительно помогают в холодное время года и что лучше не использовать?» – спрашивает читательница siapress.ru Наталья У.

Отвечает кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии»Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Рожкова.

Зимой кожа страдает сразу от нескольких факторов: холода, ветра, перепадов температур и сухого воздуха в помещениях. Главная задача ухода в этот период – сохранить влагу и защитить кожный барьер, чтобы избежать сухости, трещин и раздражения.

Какие средства должны быть в зимнем уходе за кожей?

По словам эксперта, для холодного сезона лучше выбирать мягкие очищающие средства и более плотные кремы с разнообразным липидным составом.

«Особенно это важно для сухой и чувствительной кожи, которая склонна к пересыханию. Общая рекомендация для всех типов кожи – умывание с молочком или крем-гелем с физиологичным pH и увлажнение кремами с церамидами, скваланом, маслами: ши, карите, жожоба, холестерином. Приветствуются в уходовых продуктах такие увлажняющие компоненты как, например, ниацинамид, пантенол, глицерин, Na-PCA», – рекомендует Рожкова.

Что такое колд-крем, и как им пользоваться?

Колд-крем – это плотный защитный крем, чаще всего на основе вазелина или минерального масла. В его составе также содержатся увлажнители (глицерин, гиалуроновая кислота, пантенол), масла, например, масло ши, авокадо, антиоксидантные компоненты, такие как витамин Е и другие. Задача колд-крем – создать на коже пленку, которая удерживает влагу и защищает от холода.

«Несмотря на распространенные опасения относительно использования вазелина или минерального масла в связи с тем, что они являются нефтепродуктами, эти компоненты проходят высокую степень очистки, имеют длительную практику применения, низкий аллергенный потенциал, но, самое главное, в составе колд-кремов они идеально выполняют роль пленки на коже, которая позволяет сохранять влагу и избежать шелушения и покраснения в зимних экстремальных условиях», – рассказывает Юлия Рожкова.

Эксперт не рекомендует применять такой крем длительно в качестве основного ухода. Постоянное воздействие вазелина или минерального масла может нарушить выработку собственных защитных липидов.

Может ли зимний уход вызвать прыщи?

Да, если средство слишком плотное и комедогенное, особенно у кожи, склонной к акне. В этом случае лучше.

«В этом случае есть два варианта: использовать колд-крем при крайней необходимости, строго по назначению и тщательно его смывать или сделать основной акцент на выборе качественных уходовых продуктов. В частности, подойдут кремы с церамидами. Так, церамиды EOP или EOS «склеивают» роговые чешуйки, укрепляя защитный барьер. Не лишним будет и холестерин в составе крема (может быть в составе ланолина), который повышает вязкость клеточных мембран, что делает их более устойчивыми к внешним агрессивным факторам. Также можно использовать увлажняющие средства на основе некомедогенных эмолентов, например, растительных масел с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые кожа уже сама преобразует в церамиды», – пояснила специалист.

Какие средства лучше не использовать зимой?

Юлия Рожкова советует сургутянам отказаться от:

агрессивных очищающих средств, в составе которых на первых позициях представлены сульфатные ПАВы (SLS, SLES);

спиртов и кислот, которые сушат и разрушают защитный барьер;

компонентов, вызывающих раздражение или аллергию.

Правда ли, что зима – лучшее время для пилингов?

Принято считать, что зима – это самое подходящее время для отшелушивания кожи. Однако это не совсем так, предупредила спикер.

Скрабы для кожи лица не рекомендуются в любое время года, а для тела – не чаще одного раза в неделю. Зимой кожа и так ослаблена, а механическое отшелушивание может усилить сухость и раздражение.

При необходимости можно использовать энзимные пилинги – не чаще одного раза в две недели. Более серьезные кислотные и аппаратные процедуры допустимы зимой из-за низкой солнечной активности, но только по назначению специалиста.

За сколько минут до выхода на улицу нужно наносить крем, патчи, маску, масло, парфюм и бальзам для губ?

Рожкова дает такой ответ: «Рекомендуется наносить увлажняющий крем за 30 минут до выхода, чтобы он полностью впитался. Если сократить это время, он не успеет образовать полноценную пленку, и кожа будет менее защищена. Кроме того, большинство увлажняющих кремов содержат воду. На морозе она очень быстро охлаждается и начинает замерзать прямо на коже или в ее верхних слоях. Это вызывает микротравмы сосудов и клеток. Чтобы эффективно защитить губы от обветривания, предпочтительнее использовать бальзамы с пчелиным воском или маслами ши. Наносить их следует за пять-десять минут до выхода».

То же самое с масками, патчами и маслами.

Использовать парфюм можно, и даже удобно. Зимой аромат держится дольше. Но спирт сушит кожу, поэтому лучше наносить парфюм на одежду: шарф, воротник или манжеты.

Какие главных правила здоровой кожи зимой?

Специалист ПНИПУ выделяет три таких правила:

Не пользоваться горячей водой

Горячая вода сушит кожу. Особенно вредно мыть ей руки сразу после прихода с улицы. Резкий контраст температур вызывает микротрещины в верхнем слое кожи, так как он не успевает адаптироваться. А мгновенное и бесконтрольное расширение сосудов – это прямой путь к куперозу (сосудистым звездочкам).

Увеличить потребление воды и витаминов

Достаточное количество чистой воды помогает поддерживать базовый уровень увлажненности изнутри, а витамины выполняют ключевую восстановительную роль:

витамин А регулирует обновление клеток и борется с шелушением,

витамин С стимулирует выработку коллагена для упругости и является мощным антиоксидантом, защищая от агрессивных факторов,

витамин Е укрепляет липидный барьер, удерживая влагу и смягчая кожу.

Сочетание перечисленных витаминов с внешним уходом создает комплексную защиту.

Не растирать кожу на морозе

На морозе кожа становится сухой, менее эластичной и более хрупкой. Грубое растирание травмирует ее верхний слой, вызывая микротрещины, раздражение и усиливая шелушение. Особенно вредно делать это с помощью снега – его кристаллы будут вызывать дополнительные механические повреждения.

Чтобы согреть лицо на морозе, аккуратно прикройте щеки сухими теплыми ладонями или шарфом, чтобы восстановить кровообращение за счет собственного тепла.