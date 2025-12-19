Ущерб от мошенников в России сократился на 33%

Дистанционное мошенничество в России за год снизилось на 7%, а ущерб от действий мошенников − на 33%. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время прямой линии «Итоги года».

«Хотел бы обратиться к гражданам нашей страны. Мошенничество - оно никуда не делось. И по мере усложнения, по мере увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники и дальше будут совершенствовать свои инструменты, будут предпринимать новые усилия для вымогательства денег», − заявил он.

Владимир Путин дал простой совет, как действовать в подобных ситуациях: «Как только с вами свяжется кто бы то ни было, каким бы голосом человек ни говорил, а учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно актуально, как только начинают говорить о деньгах или имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же».

Напоминаем, что прошлый год стал рекордным по суммам, которые жители Югры отдали мошенникам − 2,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 555 миллионов рублей перевели пенсионеры, а более 100 миллионов − работники бюджетной сферы, включая врачей, учителей и воспитателей детских садов.