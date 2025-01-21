Почему борьба с телефонными мошенниками в России буксует

Телефонное мошенничество в России приобрело такой угрожающий масштаб, что об этом даже заговорил президент РФ Владимир Путин. На Прямой линии он поддержал ужесточение ответственности для соучастников преступлений.

«Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность людей, которые на самом деле являются соучастниками этих преступлений. Формально, они ничего не делают. Но они понимают, для чего открывается карта на их имя. Есть предложение и уголовную ответственность за такую деятельность определить», − сказал он.

Тогда же глава страны предложил увеличить сроки выдачи крупных кредитов для проверки платежеспособности заемщиков, а также посоветовал россиянам класть трубку, если им звонит человек с незнакомым голосом и именем.

А между тем, в МВД России назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году. Один из потерпевших перевел около 180 млн на счеты злоумышленников.

В целом, прошлый год стал рекордным по суммам, которые жители Югры отдали мошенникам − 2,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 555 миллионов рублей перевели пенсионеры, а более 100 миллионов − работники бюджетной сферы, включая врачей, учителей и воспитателей детских садов.

При этом значительная часть средств была получена не из личных сбережений, а в виде кредитов, полученных для выполнения требований мошенников. А ведь госорганы неоднократно предупреждали быть бдительными!

О размерах проблемы говорит уже и то, что на сей счет родился анекдот (а анекдот, как известно, − лучшее народное признание чего-либо или кого-либо):

«Ваша честь, к расхищению бюджетных средств в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы по предварительному сговору меня толкнули телефонные мошенники, которые шантажировали меня расширением НАТО и пропагандой нетрадиционных семейных ценностей».

Журналисты siapress.ru попытались разобраться в проблеме и выяснили, как эффективно сопротивляться телефонному мошенничеству, а также что в этом процессе предпринимает государство, а что должны делать сами граждане.

Россия на вершине рейтинга киберпреступности?

Телефонное мошенничество продолжает наносить серьезный ущерб россиянам. Только за праздничные выходные в Югре полиция зафиксировала 45 случаев мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Общая сумма ущерба составила 8 млн 846 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Как мы видим, способов, которыми мошенники могут обмануть горожан – уйма. Тем более, что ранее Россия возглавила рейтинг стран с самым высоким уровнем киберпреступности. Согласно исследованию CRIMGOV, именно из России исходит наибольшее количество кибератак, показатель WCI составил 58,39. На втором месте оказалась Украина с индексом 36,44, на третьем – Китай (27,84). В первую пятерку также вошли США (25,01) и Нигерия (21,28). Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия заняли места в первой десятке рейтинга.

В другом исследовании, в этом случае Росконгресса, отметили, что больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США. Об этом сообщали «РИА Новости».

Обмануть могут по-всякому: самые популярные мошеннические схемы

Каждое третье мошенничество в России связано с попытками обмана через Госуслуги. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, злоумышленники рассылают потенциальным жертвам письма на электронную почту или СМС с предупреждением о «подозрительном входе» в личный кабинет. В сообщении указывают номер, на который нужно перезвонить якобы для подтверждения данных. Доверчивые граждане звонят, будучи уверенными, что общаются с представителями службы безопасности, и выполняют все инструкции мошенников.

«Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss − когда с жертвой связываются от имени руководителя и третий – это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев», − сказал он.

В банке ВТБ рассказали о популярной мошеннической схеме, в которой злоумышленники звонят от имени мобильных операторов. Они сообщают, что нужно продлить договор на обслуживание, и предлагают установить специальное мобильное приложение. На самом деле программа оказывается шпионской – она дает мошенникам полный удаленный доступ к устройству.

После установки приложений злоумышленники просят сфотографировать банковскую карту, ввести PIN-код и якобы сменить его. В это время программа перехватывает данные и привязывает карту к устройству преступников. В результате они могут снимать деньги в банкоматах или совершать бесконтактные платежи в магазинах, рассказали в RG.ru.

Кроме классических схем, можно отметить и те, что распространились в последнее время в сети. В 2024 году в России зафиксировали десятки тысяч случаев мошенничества с использованием дипфейков.

Как передают «Известия» со ссылкой на данные VisionLabs, в 2025 году число таких преступлений может возрасти в разы. Особенно опасны дипфейк-звонки в реальном времени, когда жертве может позвонить «родственник», «начальник» или даже «мэр Москвы Сергей Собянин». Чаще всего такие атаки нацелены на пожилых людей, детей и тех, кто плохо знаком с основами интернет-безопасности.

К тому же, мошенники очень умело «играют» с жаждой горожан получить что-либо бесплатно. Крупный телеграм-канал «Эксплойт» в конце 2024 года сообщил, что злоумышленники рассылают фишинговые сообщения, предлагая пользователям «подарочные» премиум-подписки Telegram, что приводило к утрате аккаунтов.

По информации источника, в сообщениях мошенников была ссылка, которая, якобы, позволяла получить «новогодний подарок» в виде годовой подписки на Telegram Premium. Однако при переходе по ней пользователю предлагали авторизоваться в своем телеграм-аккаунте, что позволяло преступникам получить доступ к учетной записи и захватить ее.

Кроме того, мошенники создают фейковые QR-коды для подключения к «домовому чату» и расклеивают их в подъездах и других общественных местах. Невнимательные жители рискуют потерять доступ к своему аккаунту в Telegram, передает РБК.

Мошенники расклеивают объявления их в подъездах и других общественных местах. Фото: t.me/chs72chs

«Если пользователь отсканирует код, у него откроется мессенджер и появится сообщение о подключении стороннего устройства. Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. После этого злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов», – сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют пользователям активировать двухфакторную аутентификацию и внимательно проверять ссылки, на которые ведут QR-коды.

Также мошенники крадут Telegram-аккаунты через фейковые голосования. Пользователю мессенджера приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо от знакомого контакта, который давно не был онлайн. Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

«Вестник Киберполиции России» советует не переходить по подозрительным ссылкам

Более подробно о том, как мошенники обманывали россиян в преддверии новогодних праздников – читайте в нашем обзоре.

Одни спасли деньги, другие потеряли все: рассказы жертв мошенников

«Вы что, хотите, чтобы ФСБ пришла к вам домой?»

Телефонные мошенники часто выбирают в жертвы пенсионеров, используя сложные схемы обмана. Они представляются сотрудниками банков, государственных служб и даже спецслужб, запугивают, вводят в заблуждение и вынуждают действовать в их интересах.

Одной из жертв едва не стала сургутянка Наталья М., которая рассказала корреспонденту siapress.ru, как ее пытались обмануть по многоступенчатой мошеннической схеме. Далее − история от ее лица:

«Я попалась. Правда, разоблачила их почти сразу. Мне было интересно, до чего они меня доведут. Позвонили в 11 утра. Молодой человек представился сотрудником пенсионного фонда и рассказал о перерасчете пенсии по новым тарифам.

— Вам следует в новом году, а лучше всего до нового года, пойти в один из пенсионных фондов, чтобы вам провели перерасчет пенсии. Вам назначили пенсию давно, по старому тарифу. Теперь тарифы другие, и вам сделают перерасчет, начислят пенсию по новым правилам.

— Пенсия будет больше или меньше?

— Вообще-то, должна быть больше.

И я ему поверила. Этот первый разговор был очень убедительный. Он продолжает:

— В какой пенсионный фонд вы могли бы пойти?

Назвала случайный адрес, он сразу нашел подходящий офис и предложил записать меня. Пришло смс с кодом — продиктовала. Все звучало правдоподобно.

— Конечно, мы поэтому и работаем с пенсионерами. На какое число вам удобно? Мы вам сейчас смс-ку вышлем, продиктуете нам номер — и я вас сразу зарегистрирую, скажу, в какое окошко подойти и во сколько.

Приходит смс с четырьмя цифрами. Он мне перезванивает, я называю их.

— Подойдете к ресепшену, вас уже зарегистрировали. Вам выдадут талончик и к третьему окошку обратитесь.

Что еще вызвало у меня доверие? Он предложил пойти в любой пенсионный фонд. И мне показалось, что он бы не настаивал при любом моем решении. Или, наоборот, он так меня проверял, можно ли дальше «работать». В общем, на этот первый разговор я сама подалась.

Через 15 минут звонок от «Госуслуг»: якобы мой личный кабинет взломан, а данные уже проверяются мошенниками. Мне объяснили, что ФНС заключил договор с Центробанком и ФСБ для предотвращения таких случаев. Но сначала высказали претензию:

— Вы знаете, что у вас взломан пароль? Кому вы что говорили? Какие цифры называли? Кто вам звонил до этого? Вот что вы наделали! Вы что, не знаете, что нельзя никому сообщать коды?! У вас уже роются в вашем личном кабинете, уже пошли по банкам, знают, где и сколько у вас денег, какая недвижимость, все проверено.

Девушка мне все мои данные перечисляет. Я понимаю, что, похоже, мой личный кабинет действительно вскрыли. И продолжаю верить. Я спрашиваю:

— А что мне теперь делать?

— Я вынуждена соединить вас с Центральным банком, и дальше вы уже будете вести переговоры с ними.

Через десять минут звонит «Центральный банк». Тут у меня и произошел щелчок в голове. Какой еще Центральный банк будет разговаривать с какой-то пенсионеркой? Да, мой личный кабинет действительно вскрыт, они уже знают обо мне все. Но я почувствовала, что мне нельзя их злить, надо идти за ними, выяснить, что они собираются делать со мной дальше.

Говорил «представитель ЦБ» очень вежливо. Представился, звучал уверенно.

— Сейчас я введу свой номер в ваш WhatsApp, и мы будем с вами работать весь день. Вы будете говорить только со мной. Нам нужно выяснить, кто вскрыл ваш пароль, и кто стоит за этим. Прошу вас никому не говорить о нашем разговоре.

Скорее всего, меня прослушивали через мессенджер. А в момент разговора я уже была в машине, ехала с водителем. Что-то он у меня спросил, я ответила.

— Кто это рядом с вами? — сразу спросил «сотрудник банка».

— Водитель, — говорю. — Я в машине сижу.

— Немедленно скажите, чтобы он вышел! Он не должен слышать наш разговор!

И тут у меня снова щелчок в голове. Они специально предупреждают: никому ничего не говорить, только их слушать. Я уже окончательно понимала, с кем разговариваю. Он где-то около часа убеждал меня, что я ни в коем случае никому не должна рассказывать, что происходит. Он объяснял, почему будет работать со мной целый день, а потом сказал, что со мной свяжется ФСБ. И сразу, без отдельного звонка, он переключает меня на «ФСБ». На экране появляется какой-то мужчина, показывает в камеру удостоверение. Говорит строгим голосом:

— С вами говорит представитель ФСБ. Слушать только нас, никому не поддаваться. Сейчас вы должны поехать домой, сидеть и ждать наших распоряжений.

Но я ему говорю:

— Вы знаете, я все-таки съезжу в банк и поговорю со своим менеджером Марией.

И тут он резко меня перебивает:

— Какая Мария?! Да вы что?! Вы знаете, что все ваши данные сливают сами банки? Только из-за банков вы страдаете! Их сотрудники выдают сведения о вас, а мошенники их используют! Вы что надумали?!

Отключилась, но они начали названивать. Зная уже, с кем имею дело, говорю этому «специалисту» из Центрального банка:

— Слушайте, мальчики, я больной человек, у меня муж болеет. Дайте мне хотя бы полчаса передохнуть. Мне нужно принять лекарства, дать лекарства мужу.

А он мне в ответ:



— О чем вы думаете?! Мы с вами столько времени потратили! С вами работают представители Центрального банка и ФСБ! Никаких перерывов! Давайте доводить дело до конца! Вы должны поехать в другой банк. В свой даже не заходите, не показывайтесь там! За вами сейчас приедет такси и отвезет вас в нужный банк, где мы сделаем все необходимое, чтобы сохранить ваши деньги.

Я кладу трубку. Звоню своей Марии.

— Мария, я сейчас еду к вам. Мне очень надо.

Поехала. И вдруг начали сыпаться звонки — «Мария Банк». Вы не представляете! Потом я насчитала 21 звонок.

Первый, конечно, подняла. Но голос не тот, не Анны, кричит:

— Не вздумайте приезжать к нам! Что вы кому наговорили?! У нас работает ФСБ! Все счета арестованы! Если приедете, вас тоже арестуют!

Я отключаю. Через секунду — снова звонок. Отключаю опять — снова звонок. Они пытались остановить меня, не дать доехать до банка. Захожу в банк. Там — спокойно.

— Мария, вы мне сейчас 21 звонок прислали!

— Какой звонок?!

Пошли разбираться. Мы зашли с ней в маленький служебный кабинет. Конечно, они сразу сделали все, чтобы меня успокоить. Тут же заблокировали мою карту. Я возвращаюсь домой. И снова звонок. Опять этот «Центральный банк».

— Вы что, играть с нами вздумали?! Вы понимаете, с какими людьми имеете дело?! Хотите, чтобы представители ФСБ из Сургута пришли к вам домой?!

Говорю им:

— Ребята, я вас через 20 минут раскусила. Не вы меня вели, а я вас вела. Все предусмотрено, все сделано. Вы со мной ничего не сделаете.

И положила трубку. Проходит немного времени — снова смс от них: «Ждите продолжения».

В этот же день поехала в другой банк, куда мне перечисляют зарплату. Рассказала все, что случилось. Они сразу заблокировали счет, поменяли карту.

Затем отправилась в УМВД. В очереди по таким же делам стояли еще человек три. Потратила там часа полтора времени. Написала заявление. Сотрудница полиции сфотографировала все звонки, которые остались на телефоне, записала, кто мне звонил, о чем говорили. Все оформили на трех листах, я везде расписалась. Когда она положила мое дело в огромную стопку, я спросила:

— И когда вы до этого доберетесь?

Она ответила:

— Может быть, успеем отследить телефоны, но, честно говоря, дело бесперспективное.

После этого я поехала в МФЦ. Талонов, конечно, нет. Рассказала сотруднице, что случилось. Она предложила дождаться освобождения талонов под конец рабочего дня, чтобы успеть подать документы.

Все сделали: заблокировали мою электронную подпись, внесли данные о том, что никто не может получить кредиты или продать недвижимость без моего личного присутствия и нотариальной доверенности. Передали информацию в налоговую, чтобы исключить возможность использования моих данных для открытия организаций.

С легкой душой я вернулась домой. Напоследок написала мошенникам смс: «Талантливо. Юридически подкованы. Скоты вы. Чтоб вы все сдохли».

Игра на страхе и манипуляции законом

Еще одна невероятная история о том, как аферисты заставили сургутянина Алексея Т. поверить в страшную ложь и лишили его всех денег, также началась с обычного звонка. Мужчине, работающему в сфере ТЭК, сообщили, что его банковские счета находятся под угрозой. Чтобы «спасти» деньги, его попросили перевести небольшую сумму. Он выполнил просьбу, даже не подозревая, что попал в ловушку.

После этого мошенники перешли к настоящему психологическому давлению. Они сообщили, что переведенные деньги пошли не по адресу, а якобы на финансирование ВСУ. И теперь, мол, мужчине грозит обвинение в государственной измене со сроком до 20 лет. Под давлением страха он не стал проверять информацию, а вместо этого в панике начал брать кредиты, закладывать имущество и отправлять деньги преступникам.

В итоге мужчина отдал мошенникам 20 миллионов рублей и остался полностью разоренным. Когда осознал, что стал жертвой аферы, было уже поздно – деньги исчезли, а на руках остались только кредиты.

«Ваш тариф устарел» − как мошенники под видом сотового оператора крадут данные

Кирилл Д. ехал в такси, когда на телефон поступил звонок. На том конце провода представились сотрудниками компании МТС и сообщили, что его тариф устарел. Голос в трубке вежливо предложил обновить его на более выгодный, с лучшими условиями.

«Думаю, почему бы и нет? Пусть подключают», – вспоминает Кирилл.

Но из-за фонового шума в машине он не обратил внимания на детали разговора и пропустил важные моменты. Под конец «оператор» сказал:

— Единственное, что нужно для подтверждения — кодовое слово из Госуслуг.

В этот момент Кирилл, возможно, из-за суеты, не придал значения просьбе и назвал кодовое слово. Следом мошенник уточнил:

— Сейчас придет СМС, продиктуйте мне код.

И тут же на телефон пришло сообщение с четырехзначным кодом для входа на портал Госуслуг.

«В этот момент меня осенило — что-то не так! Я сбросил вызов, доехал до дома и в срочном порядке сменил кодовое слово и пароли на портале», – рассказывает Кирилл.

Мошенники не сдавались: после того, как он сбросил звонок, они пытались дозвониться еще несколько раз. Но Кирилл больше не поднимал трубку.

Мошенники убедили, что сын в беде

Михаил К. рассказал историю, в которой жертвой мошенников стала его теща. Аферисты использовали классическую, но по-прежнему действенную схему – сообщили, что ее сын попал в аварию и срочно нужны деньги. Пострадавшая не стала проверять информацию и сразу направилась к банкомату.

Все это время злоумышленники оставались с ней на связи, полностью контролируя процесс. Они сопровождали ее буквально на каждом шагу – от момента звонка до завершения перевода. Более того, пожилая женщина сама несколько раз перезванивала им, не пытаясь уточнить ситуацию у сына или других родственников.

В итоге мошенники получили от нее около 50 тысяч рублей. Единственное, что спасло от больших потерь – суточный лимит на переводы. Когда он закончился, преступники не смогли получить еще больше денег, хотя жертва, вероятно, была готова перевести им большие суммы.

Жадность, страх и жалость – три главных союзника мошенников

Телефонные мошенники становятся все изобретательнее, и каждый день новые жертвы теряют деньги из-за их уловок. Причем обмануть могут не только доверчивых пенсионеров, но и вполне образованных, рационально мыслящих людей. Почему так происходит, какие приемы используют аферисты, как их распознать и что делать, если вы стали жертвой обмана, рассказала в интервью siapress.ru психолог Диана Филатова.

Кто чаще всего становится жертвой мошенников

По данным Центрального Банка России, в 2024 году чаще всего пострадавшими становились женщины от 25 до 44 лет, а также дети и пожилые люди, отмечает психолог.

Фото: freepik.com

Но дело не только в возрасте. Есть несколько психологических черт, на которых спекулируют аферисты:

Сострадание – мошенники играют на желании помочь попавшему в беду человеку.

– мошенники играют на желании помочь попавшему в беду человеку. Жадность – обещание легкой выгоды заставляет жертву рисковать.

– обещание легкой выгоды заставляет жертву рисковать. Покорность перед властью – люди боятся «официальных» структур и готовы выполнять любые указания.

– люди боятся «официальных» структур и готовы выполнять любые указания. Лень проверять информацию – не все тратят время на уточнение данных.

Как понять, что вас пытаются обмануть

Манипуляция «трех да» – мошенники сначала просят подтвердить имя, затем адрес, а после нескольких утвердительных ответов подводят жертву к выдаче личной информации.

– мошенники сначала просят подтвердить имя, затем адрес, а после нескольких утвердительных ответов подводят жертву к выдаче личной информации. Эмоциональное давление – они создают стрессовую ситуацию, вызывая страх, жалость, стыд.

– они создают стрессовую ситуацию, вызывая страх, жалость, стыд. Отсутствие времени на раздумья – вам говорят, что «скидка действует 5 минут» или «счет заблокируют через 10 минут».

Что делать, если поняли, что вас хотят обмануть

Завершите разговор без объяснений. Не стоит пытаться разоблачать мошенников – они не испытывают эмпатии.

Сообщите в банк или правоохранительные органы.

Заблокируйте подозрительный номер.

Как справиться с шоком от потери денег

Если вас обманули, важно не оставаться в одиночестве:

Обратитесь к близким – они помогут вам сориентироваться и принять меры.

Дайте себе время – не вините себя, извлеките урок из ситуации.

Используйте психологические методы – арт-терапия, прогулки, спорт помогают справиться со стрессом.

Если потеря значительна, обратитесь к специалисту – психолог или психотерапевт помогут вам пережить ситуацию.

На связи аферисты: как распознать ложные звонки из «госорганов»

Могут ли вам напрямую позвонить из Госуслуг?

Представители Госуслуг никогда сами не звонят россиянам. Даже в случае, если вы восстанавливаете пароль на портале, вам придет код подтверждения исключительно по смс.

«Операторы службы поддержки Госуслуг никогда не запрашивают пароли, коды из смс так же, как ответы на контрольный вопрос. Если вам позвонили от имени Госуслуг и спросили эти данные, не сообщайте их ‒ это мошенники», ‒ говорится на официальном сайте портала.

Если вам все же поступил такой звонок: сразу положите трубку, зафиксируйте время звонка и номер телефона мошенника и передайте эти данные в полицию.

Могут ли с угрозами позвонить сотрудники ФСБ или МВД?

Сотрудники правоохранительных органов никогда не уведомляют россиян об уголовном преследовании по телефону. Это делается только лично с соответствующим процессуальным оформлением.

«Следователи, полицейские и сотрудники органов безопасности никогда не используют для связи с гражданами мессенджеры и тем более видеозвонки. Они не имеют права направлять вам фотографии своих удостоверений и служебных документов», ‒ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если во время разговора по телефону незнакомец называет себя представителем того или иного ведомства – немедленно прекратите разговор и перезвоните по официально опубликованным телефонам той службы, сотрудником которой он представился.

Могут ли судебные приставы писать и звонить по аресту банковского счета?

Судебные приставы никогда не звонят с сотовых номеров, не направляют смс и не пользуются электронной почтой для официальных уведомлений.

«Представитель правоохранительных органов никогда не будет просить сообщить паспортные данные или данные банковских счетов. Проверка наличия долга для физических и юридических лиц ‒ бесплатная государственная услуга. Ей можно воспользоваться на сайте Госуслуг или сайте Главного управления с помощью Банка данных исполнительных производств. В последнем случае для проверки достаточно знать имя и дату рождения человека или название организации», ‒ говорится на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Что нельзя предоставлять мошенникам?

Ни в коем случае нельзя называть во время телефонного разговора с мошенником или отправлять им в мессенджеры следующие данные:

‒ номер и серию паспорта, прописку, номера других документов;

‒ срок действия банковской карты, код безопасности на обратной стороне, количество денег на счету, соглашаться переводить деньги на другие счета, сообщать данные карты кому-то еще;

‒ переходить по сомнительным ссылкам и пользоваться сомнительными сайтами;

‒ сообщать логины и пароли от учетных записей, платежные данные, одноразовые коды из смс.

Запоздалый ответ: сможет ли правительство остановить мошенников?

В последние годы телефонное мошенничество стало одной из самых серьезных угроз для граждан России. С развитием технологий злоумышленники находят новые способы обмана, включая использование дипфейков, подмену номеров и кибератаки.

В ответ государственные органы усиливают борьбу с аферистами, принимая законы, вводя технические ограничения и разрабатывая новые методы защиты населения. Как пытаются оградить россиян от различных видов мошенничества − читайте в нашем обзоре.

Блокировка мошеннических схем через интернет-звонки

Одним из ключевых шагов в борьбе с мошенниками стало постановление правительства России, которое отменило возможность звонить через интернет на стационарные и мобильные телефоны.

«Исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», – сообщили в кабмине.

При этом власти заверили, что нововведение не повлияет на обычных пользователей – звонки через мессенджеры и интернет-сервисы останутся доступными.

«Период охлаждения» при оформлении кредитов

Одним из самых распространенных методов мошенничества остается схема, когда злоумышленники убеждают граждан взять кредит и передать деньги преступникам. Чтобы снизить число таких инцидентов, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение «периода охлаждения» при выдаче займов. Об этом сообщает сайт ведомства.

Период охлаждения составит:

Четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей;

48 часов для займов свыше 200 тысяч рублей.

«За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, законопроект обязывает кредитные и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки для выявления мошенничества при проведении финансовых операций и транзакций.

Володин отметил, что инициатива по внесению этого закона связана с «прямой линией» об итогах 2024 года с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждалась эта проблема.

Одна из пожилых телезрительниц обратилась к президенту с просьбой обратить внимание не только на телефонных мошенников, но и на действия банков. Она подчеркнула, что банки должны тщательнее контролировать действия своих сотрудников и проверять заявки, особенно от граждан пожилого возраста, передает finam.ru.

Контроль над «серыми» сим-картами

Летом прошлого года Госдума приняла поправки к закону «О связи», ограничивающие число сим-карт, которыми может владеть один человек.

Теперь россиянин сможет зарегистрировать на себя не более 20 номеров, а иностранец – вдвое меньше. Это поможет бороться с мошенниками, которые используют «серые» сим-карты для преступных схем, подчеркивает 1tv.ru.

Комплексная защита от мошенников

В ноябре минувшего года Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России подготовило комплекс законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем, использующих информационные технологии, передает rg.ru.

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», – заявил вице-премьер – глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Среди мер защиты:

тщательная проверка заемщиков кредитными организациями.

возможность запретить оформление кредитов и займов на свое имя через Госуслуги.

блокировка выдачи микрозаймов на счета третьих лиц.

автоматический мониторинг подозрительных операций, включающий в себя их блокировку и уведомление правоохранительных органов о потенциальных преступлениях.

маркировка звонков от официальных организаций (на экране телефона будет отображаться название компании).

запрет госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры.

Инициативы Совета Федерации и МВД

МВД совместно с мобильными операторами может запустить пилотный проект, в рамках которого операторы будут получать данные о номерах, пострадавших от телефонных мошенников. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате, первый замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин, передает «Сенат Информ».

Сенатор отметил, что данные из баз МВД России позволят мобильным операторам эффективнее противодействовать телефонному мошенничеству и оперативно выявлять подозрительные звонки.

Создание межфракционной группы в Госдуме

В Госдуме планируют создать межфракционную рабочую группу, которая займется борьбой телефонным и интернет-мошенничеством. Инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Группа будет работать над мерами защиты граждан, а также изучать потенциальные угрозы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта.

«Когда речь идет об искусственном интеллекте, сейчас могут голос копировать, компилировать; завтра сделают так, что человек вроде говорит эти слова, а на самом деле он не говорил, но будет уже и видео и многое другое. Поэтому давайте мы действительно начнем работать на перспективу», – подчеркнул Володин.

Поощрение граждан за ловлю мошенников

В первые недели января депутаты Госдумы обратились к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением финансово поощрять россиян, которые помогают разоблачать мошенников. Они предложили ввести премию до 100 тысяч рублей за информацию, которая поможет задержать аферистов. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

«Помощь граждан в борьбе с телефонными мошенниками крайне полезна. Но сейчас у большинства россиян нет мотивации помогать правоохранительным органам в этой работе», – пояснили депутаты.

По их мнению, эта мера также поможет снизить количество диверсий, связанных с поджогами государственных объектов за вознаграждение.

Фото: freepik.com

Пока это лишь предложение Госдумы, но его суть ясна: граждане, которые смогут вывести мошенников на чистую воду и передать информацию правоохранительным органам, смогут рассчитывать на вознаграждение. Однако есть нюанс — для этого нужно вступить в диалог с аферистами и вести беседу так, чтобы получить максимум информации о них.

В теории идея звучит хорошо, но на практике все сложнее. Во-первых, мошенники действуют быстро и агрессивно: они манипулируют эмоциями, создают стрессовые ситуации и выдавливают нужные им данные. Обычный человек может не заметить, как сам окажется жертвой, пока будет пытаться «поймать» преступника. Во-вторых, далеко не факт, что удастся получить сведения, которые помогут полиции задержать организаторов схем.

Можно предположить: если государство предлагает обычным гражданам самим ловить преступников вместо эффективной системы защиты от мошенничества, то это скорее признание бессилия, чем действенная мера. Но, возможно, это не так.

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