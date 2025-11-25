Стоимость новогодней продуктовой корзины в России выросла на 7%

Новогодняя продуктовая корзина в России в 2025 году подорожала в среднем на 7% по сравнению с прошлым годом. Чтобы собрать праздничное меню для семьи из шести человек, придется потратить ориентировочно 7-8 тысяч рублей, рассказала siapress.ru доцент кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Юлия Карпович.

По ее словам, сильнее всего выросла стоимость деликатесов и сладостей.

− Красная икра подорожала на 10%, до 10 тысяч рублей за килограмм в среднем из-за нерегулярных поставок и высокого спроса.

− Мандарины выросли в цене на 8% и стоят 180–200 рублей за килограмм.

− Российское шампанское среднего сегмента поднялось в цене на 7% и обходится в 350-400 рублей за бутылку.

− Шоколадные конфеты весовые добавили 12%, до 650 рублей за килограмм. Это связано с мировым ростом стоимости какао-бобов и сахара.

Несмотря на прошлогодний дефицит, ситуация на рынке сливочного масла стабилизировалась. Как отмечает эксперт, этому «поспособствовало сдерживание стоимости государством и насыщение рынка отечественной продукцией». Однако цена масла все-таки увеличилась на 9% и составляет 750-800 рублей.

Куриное мясо также прибавило в цене. Окорок или филе стоят 220-240 рублей за килограмм − это примерно на 5% выше прошлогоднего уровня. Причина − удорожание кормов.

Кроме того, эксперт рассчитала стоимость традиционных праздничных блюд:

− «Сельдь под шубой» подорожала всего на 4%: большая порция стоит 400-500 рублей. Стабильность обеспечили доступные овощи и незначительное повышение цены на сельдь (+3%).

− «Мимоза» выросла в цене на 9%, до 500-550 рублей − это результат подорожания рыбных консервов (на 15%) и сливочного масла.

− «Оливье» подорожал на 7% и стоит 550-600 рублей. Главные драйверы роста − колбаса высшего сорта (+12%), яйца (+10%) и зеленый горошек (+8%).

Топ-3 самых дорогих продуктов

Список лидеров подорожания остался прежним:

1. Красная икра − самая дорогая позиция новогоднего стола.

2. Слабосоленый лосось − 1400-1700 рублей за килограмм (+9%).

3. Копченая колбаса высокого качества − 850-1000 рублей за килограмм (+8%).

По оценке эксперта, к концу года красная рыба подорожает в сумме примерно на 18% − в январе-ноябре уже отмечен 10-процентный рост.

Единственной заметно снизившейся позицией стали маринованные огурцы. Цена уменьшилась на 5% благодаря рекордному урожаю корнишонов в 2024 году и снижению себестоимости производства.