Энергопотребление центров обработки данных для ИИ вырастет в 2,5 раза за 5 лет

Около 2% от всего объема электроэнергии в ближайшие 5 лет придется на центры обработки данных, особенно использующиеся для работы искусственного интеллекта. Такое потребление увеличится в 2,5 раза. Об этом в кулуарах 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

В 2024 году в России темп прироста потребления электроэнергии достиг рекордных 3,1%. Несмотря на ожидаемое замедление роста спроса в текущем году до 1% из-за запрета майнинга в ряде регионов, в следующем году ожидается возвращения к темпу прироста более чем на 2%. Повлияет наращивание промышленного производства, расширение транспортных систем, жилищное строительство, повышение спроса на кондиционеры на фоне активного развития внутреннего туризма, а также строительство новых центров обработки данных.

«Для предотвращения дефицита электроэнергии и обеспечения надежности энергоснабжения необходима масштабная модернизация все еще устаревшей энергосистемы, строительство новой генерации», – отметил Сергейчук.