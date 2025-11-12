В Тюмени стартует проект «Welcome Сибирь»

В Тюменской области стартует серия бесплатных экскурсий в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Молодые люди до 35 лет смогут посетить Тюмень, Тобольск и Ялуторовск. Всего запланировано восемь поездок: четыре по областному центру, две – в Тобольск и две – в Ялуторовск.

Проект «Welcome Сибирь» создан для популяризации молодежного туризма.

«Проект презентует молодежи красоту и особенности Тюменской области в едином пространстве развития внутреннего туризма. Кроме того, он выполняет адаптационную функцию, так как многие студенты Тюмени являются иногородними», – отметил директор департамента молодежной политики региона Артем Дяченко.

Первая экскурсия в Тобольск состоится 16 ноября, а 30 ноября пройдет автобусная экскурсия по Тюмени. По словам автора проекта Алины Тепляковой, программа продолжится в декабре. «Так мы формируем у ребят образ Тюменской области и чувство сопричастности с нашим регионом. Концепция проекта стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 2025 года», – сказала она.

Проект реализует региональное отделение программы «Больше, чем путешествие» и студенческое объединение «Welcome-центр ТюмГУ» при поддержке Росмолодежь.Гранты. Записаться на экскурсии можно в группе ВКонтакте.