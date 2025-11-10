Предприниматели меняют требования к бухгалтерскому аутсорсингу

Предприниматели активно переходят на автоматизированные решения и аутсорсинг на фоне изменений в налоговом регулировании и повышения требований к учету. Ожидания бизнеса от бухгалтера изменились, это показало исследование 12 тысяч запросов к специалистам сервиса цифровой бухгалтерии для бизнеса в 2025 году, которое провели в ВТБ.

Самой востребованной стала помощь в организации приема платежей по QR-коду. Эта операция формально не входит в профессиональную экспертизу бухгалтеров, но бизнес активно привлекает специалистов к настройке платежей, интеграции с кассой и правильному отражению таких операций в учете. На втором месте оказались вопросы, которые можно объединить в категорию «бухгалтерский ликбез» для новичков, а на третьем месте – полный цикл трудового права.

«Результаты исследования говорят о трансформации роли бухгалтера. Сегодня это не просто исполнитель, а стратегический партнер бизнеса, который должен обладать широкими знаниями, выходящими за пределы классического учета. Спрос сместился в сторону обучения, проактивного консультирования и помощи в цифровизации бизнес-процессов», – отметил топ-менеджер банка Спартак Солонин.