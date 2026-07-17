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​Хотели сэкономить – не получилось: сургутские автомобилисты сообщили о резком подорожании установки ГБО

Автомобилисты Сургута заявили о том, что установка ГБО подорожала до 120-130 тысяч рублей

​Хотели сэкономить – не получилось: сургутские автомобилисты сообщили о резком подорожании установки ГБО
Фото: magnific

В Сургуте резко подорожала установка газобаллонного оборудования. По словам автомобилистов, еще недавно работы обходились в 40-50 тысяч рублей, а сейчас стоимость может доходить до 100 тысяч и выше.

«Сейчас газ в доступе, стоит всего лишь 32-33 рубля, на него очереди нет. Но резко поднялась цена на ремонт и установку газового оборудования. Раньше это стоило 40-50 тысяч, сейчас доходит до 100 тысяч рублей. Поднялись цены и на работу, и на само оборудование», – рассказал СИА-ПРЕСС сургутянин Кирилл Д.

По его словам, выросли и сроки ожидания. Запись на установку ГБО в некоторых мастерских растянулась на полтора-два месяца.

С похожей ситуацией столкнулся еще один житель города. В одной из мастерских Георгию Т. назвали цену в 78 тысяч рублей, но предупредили, что баллонов сейчас нет. Поставку ожидают в середине августа, поэтому установить оборудование смогут не раньше конца августа или сентября.

«В другом месте запись на сентябрь, цену узнаешь только за две недели до записи. На данный момент от 60 тысяч, а там дальше уже и все 100 тысяч может стоить. Позвонил еще в третью фирму: ближайшая запись на конец сентября, и то сейчас не записывают. Цена была 52-54 тысячи, будет ближе к 100 тысячам», – рассказал он СИА-ПРЕСС.

Одна из городских компаний, «Эксперт ГБО», еще 8 июля сообщила в соцсетях, что временно закрыла запись из-за отсутствия свободных мест. Возобновить ее планировали только в конце сентября.

О подорожании также пишет «Вестник Сургутского района». Один из читателей издания рассказал, что в июне успел записаться на замену оборудования за 75 тысяч рублей. Сейчас, по его словам, за аналогичные работы на больших кроссоверах просят уже 120-130 тысяч рублей.

На одной из станций техобслуживания журналистам подтвердили рост цен. Если год назад установка стоила от 30 тысяч рублей, то теперь минимальная стоимость начинается примерно от 60 тысяч.

Повышенный спрос на ГБО связывают с дефицитом бензина. Свободных мест на установку оборудования этим летом практически не осталось, поэтому многим водителям предлагают даты только на осень, отмечают в издании.

Дозвониться до популярных сетей автосервисов Сургута и получить комментарии СИА-ПРЕСС не удалось. Редакция направила запросы в несколько компаний и опубликует ответы после их получения.

Напоминаем, что в Югре заметно подорожало топливо. К концу июня 2026 цены на автомобильный бензин выросли на 22,4%, на дизельное топливо – на 13%.

Между тем в Сургуте появилась карта бензина. Теперь водители могут посмотреть, на каких АЗС есть топливо, а также какие действуют цены и ограничения.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 311, комментариев: 0
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