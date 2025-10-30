В стоимость железнодорожного билета больше не входит плата за постельное белье

РЖД изменили порядок покупки постельного белья в плацкартных вагонах: на сайте компании и в приложении «РЖД Пассажирам» больше нет автоматического добавления этой услуги при оформлении билета, пишет «Стройкомплекс Югры». Как уточняют в компании, корректировка связана с исполнением поправок в закон «О защите прав потребителей», который запрещает навязывание платных услуг. Новые правила действуют с 1 сентября 2025 года.

Теперь постельное бельё оформляется как дополнительная опция и не включается в стоимость билета по умолчанию. Пассажиру необходимо самостоятельно поставить отметку о согласии на покупку услуги при заказе на сайте или в мобильном приложении. Если бельё не было приобретено заранее, его можно купить у проводника за отдельную плату уже в пути следования.

В РЖД отмечают, что изменения направлены на приведение процедур продажи к требованиям законодательства и повышение прозрачности ценообразования: конечная стоимость поездки в плацкартном вагоне формируется из тарифа на проезд и выбранных пассажиром дополнительных услуг.

Напомним, что ранее РЖД объявила о росте тарифов на плацкартные вагоны на 11 процентов с 1 декабря 2025 года.