В России призыв на военную службу будет круглогодичным

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому призыв граждан РФ на срочную службу станет круглогодичным, пишут «Ведомости». С 1 января 2026 года призыв будет проходить постоянно — с 1 января по 31 декабря. Сейчас он проводится дважды в год.
Отправка призывников к местам службы сохранит прежние периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В остальное время будут организованы медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и заседания призывных комиссий.
Инициаторами поправок выступили депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов, внесшие проект 22 июля. Во второй чтении документ одобрили 22 октября. В пояснительной записке отмечалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».
После принятия Госдумой закон должен пройти одобрение Совета Федерации и подпись президента.