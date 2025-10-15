Треть жителей Тюменской области не защищают смартфоны от мошенников

Тревожные результаты исследования кибербезопасности в Тюменской области: несмотря на широкую доступность защитных приложений и сервисов, 34% жителей региона не используют никаких средств защиты на своих смартфонах, делая себя легкой мишенью для киберпреступников.

Цифровое оружие против себя

Как сообщается на сайте стопмошенники72.рф, исследование* на тему кибербезопасности среди жителей Тюменской области выявило парадоксальную ситуацию: при наличии простых и бесплатных способов обезопасить себя в цифровом пространстве, значительная часть населения сознательно игнорирует элементарные меры безопасности.

Кто защищает себя, а кто – нет?

Лишь 52% опрошенных установили на свои смартфоны определители номеров, антиспам-сервисы и блокировщики подозрительных звонков. Наиболее сознательными оказались жители в возрасте 35-54 лет (59%) и работники коммерческой сферы (62%), которые, вероятно, чаще сталкиваются с попытками мошенничества и лучше осознают риски.

– Предприниматели и самозанятые – люди, которые должны быть наиболее осведомлены о финансовых рисках – оказались в числе наименее защищенных. 47% представителей этой группы не используют никаких защитных сервисов, делая себя идеальными мишенями для телефонного мошенничества, – отметили авторы исследования.

Открытые ворота для преступников

По мнению экспертов, массовый отказ от использования защитных технологий создает идеальную среду для процветания телефонного мошенничества. Каждый третий незащищенный телефон становится «открытыми воротами» для преступников, которые постоянно совершенствуют свои методы.

Беспечность = безответственность

В мире, где телефонные мошенники наносят экономике ущерб в миллиарды рублей ежегодно, отказ от элементарной защиты становится не просто неразумным, а социально безответственным, считают аналитики. Каждый незащищенный телефон увеличивает прибыльность преступного бизнеса и стимулирует его дальнейшее развитие.

*Справка об исследовании

Период проведения: 30 июля – 18 августа 2025 года

Метод: River-Sampling среди пользователей социальных сетей

Объем выборки: 553 человека (44% мужчины, 56% женщины)

Возраст участников: 18–24 года (9%), 25–34 года (16%), 35–44 года (23%), 45–54 года (16%), 55–64 года (16%), 65 лет и старше (20%)

География: Тюмень (55%), Тобольск (7%), другие населенные пункты (38%)